ناصف ساويرس يستحوذ على 46% من أسهم فيتوريا جيماريش

الخميس، 16 فبراير 2023 - 10:42

كتب : FilGoal

ناصف ساويرس - فيتوريا جيماريش

استحوذ المصري ناصف ساويرس على جزء من أسهم نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي.

وذكر فيتوريا في بيان رسمي أن شركة V Sports المملوكة لـ ساويسرس وشريكه الأمريكي ويز إدينز، قد استحوذت على 46% من أسهم النادي.

وتمت الصفقة مقابل 5 ملايين و500 ألف يورو، لتظل أغلبية أسهم شركة كرة القدم في يد أعضاء النادي.

ويُنتظر أن تصدق الجمعية العمومية للنادي على قرار البيع الذي أُعلن أمس الأربعاء.

ويمتلك 3,16% من أسهم النادي مجموعة من المستثمرين، بالإضافة إلى 46% في قبضة ساويرس، ليظل النادي مسيطرًا على أغلبية أسهمه.

ويمتلك ناصف ساويرس عبر شركته V Sports نادي أستون فيلا الإنجليزي.

كما يمتلك ساويرس 6,3% من شركة MSG Sports الأمريكية المالكة لنادي نيويورك نيكز في دوري كرة السلة الأمريكي NBA، ونيويورك رينجرز في دوري الهوكي الأمريكي NHL.

فيتوريا جيماريش

تأسس فيتوريا جيماريش عام 1922 واحتفل بالمئوية في العام الماضي.

واحتل فيتوريا المركز السادس في الدوري البرتغالي الموسم الماضي، ويتواجد حاليًا في المركز الخامس بعد 20 جولة من المسابقة.

وشارك فيتوريا في الدوري الأوروبي هذا الموسم، واحتل المركز الأخير في مجموعة ضمت أرسنال وأينتراخت فرانكفورت وستاندر دو لييج.

ولم يسبق لـ فيتوريا التتويج بلقب الدوري البرتغالي، لكنه فاز بمسابقة الكأس مرة عام 2013 في إنجاز هائل تحت قيادة روي فيتوريا المدير الفني الحالي لمنتخب مصر الذي تم اختياره العام الماضي كأفضل مدرب في تاريخ النادي.

كما فاز فيتوريا بلقب كأس السوبر البرتغالي في 1988، ووصل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 1987.

الدوري البرتغالي فيتوريا جيماريش ناصف ساويرس
نرشح لكم
دوري المؤتمر الأوروبي - فياريال يواجه أندرلخت.. ومباراة سهلة لـ وست هام جدل في دوري المؤتمر.. حكم يكذب عين الصقر ويلغي هدفا صحيحا الدوري الأوروبي - صدام إسباني جديد لـ يونايتد.. وأرسنال يواجه سبورتنج لشبونة قاطعا الطريق أمام تشيلسي.. إيفرتون يجدد عقد بيكفورد تشافي: استحققنا المزيد أمام مانشستر يونايتد.. وكنا أفضل هذا العام رغم الخروج مكافأة الفوز على تشيلسي.. ساوثامبتون يعلن تعيين سيليس بشكل دائم مورينيو يشيد بـ الشعراوي: لم تكن لدي خطة بديلة دوري المؤتمر الأوروبي - موعد قرعة دور الـ 16 والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة
أخر الأخبار
مباشر دوري أبطال إفريقيا - المريخ ضد شباب بلوزداد 3 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر محمود جابر: نعمل على تأهيل اللاعبين نفسيا.. ونتمسك بالأمل حتى النهاية 3 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
مؤتمر أرتيتا: تجديد النني؟ مستحق تماما من أجل ما قدمه للنادي 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دوري المؤتمر الأوروبي - فياريال يواجه أندرلخت.. ومباراة سهلة لـ وست هام 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
جدل في دوري المؤتمر.. حكم يكذب عين الصقر ويلغي هدفا صحيحا ساعة | الكرة الأوروبية
كما انفرد في الجول - استاد المكس يعوض الإسكندرية في أمم إفريقيا للشباب ساعة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
الدوري الأوروبي - صدام إسباني جديد لـ يونايتد.. وأرسنال يواجه سبورتنج لشبونة ساعة | الكرة الأوروبية
قاطعا الطريق أمام تشيلسي.. إيفرتون يجدد عقد بيكفورد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - نهاية الأزمة.. الزمالك يقيد الثلاثي محليا وإفريقيا 2 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة 3 طبيب الهلال يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع محمد الشناوي 4 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي