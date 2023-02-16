ناصف ساويرس يستحوذ على 46% من أسهم فيتوريا جيماريش

استحوذ المصري ناصف ساويرس على جزء من أسهم نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي.

وذكر فيتوريا في بيان رسمي أن شركة V Sports المملوكة لـ ساويسرس وشريكه الأمريكي ويز إدينز، قد استحوذت على 46% من أسهم النادي.

وتمت الصفقة مقابل 5 ملايين و500 ألف يورو، لتظل أغلبية أسهم شركة كرة القدم في يد أعضاء النادي.

ويُنتظر أن تصدق الجمعية العمومية للنادي على قرار البيع الذي أُعلن أمس الأربعاء.

ويمتلك 3,16% من أسهم النادي مجموعة من المستثمرين، بالإضافة إلى 46% في قبضة ساويرس، ليظل النادي مسيطرًا على أغلبية أسهمه.

ويمتلك ناصف ساويرس عبر شركته V Sports نادي أستون فيلا الإنجليزي.

كما يمتلك ساويرس 6,3% من شركة MSG Sports الأمريكية المالكة لنادي نيويورك نيكز في دوري كرة السلة الأمريكي NBA، ونيويورك رينجرز في دوري الهوكي الأمريكي NHL.

فيتوريا جيماريش

تأسس فيتوريا جيماريش عام 1922 واحتفل بالمئوية في العام الماضي.

واحتل فيتوريا المركز السادس في الدوري البرتغالي الموسم الماضي، ويتواجد حاليًا في المركز الخامس بعد 20 جولة من المسابقة.

وشارك فيتوريا في الدوري الأوروبي هذا الموسم، واحتل المركز الأخير في مجموعة ضمت أرسنال وأينتراخت فرانكفورت وستاندر دو لييج.

ولم يسبق لـ فيتوريا التتويج بلقب الدوري البرتغالي، لكنه فاز بمسابقة الكأس مرة عام 2013 في إنجاز هائل تحت قيادة روي فيتوريا المدير الفني الحالي لمنتخب مصر الذي تم اختياره العام الماضي كأفضل مدرب في تاريخ النادي.

كما فاز فيتوريا بلقب كأس السوبر البرتغالي في 1988، ووصل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 1987.