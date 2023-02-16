مواعيد مباريات الخميس 16 فبراير 2023 والقنوات الناقلة - ثلاثي مصري في المسابقات الأوروبية

يعرف اليوم الخميس ظهورًا مكثفًا للمحترفين المصريين في الخارج، وبالأخص المشاركين في المسابقات الأوروبية.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الخميس 16 فبراير 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد والنتائج والتشكيلات من هــــنـــــا

—-----------------

الدوري المصري

يلعب فيوتشر أمام حرس الحدود في الخامسة مساءً، مباراة تنقلها أون تايم سبورتس 2 بتعليق محمد الكواليني.

فيما يلتقي بيراميدز صاحب المركز الثاني بنظيره إنبي في السابعة مساءً عبر أون تايم سبورتس 1 بتعليق أيمن الكاشف.

الدوري الأوروبي

وفي قمة الدوري الأوروبي، يلعب برشلونة أمام مانشستر يونايتد في الثامنة إلا ربع مساءً عبر beIN Sports Premium 1 بتعليق خليل البلوشي.

وفي الظهور الأول لـ إمام عاشور، يحل ميتيلاند ضيفا على سبورتنج لشبونة في العاشرة مساءً عبر beIN Sports Premium 3 بتعليق عادل خلو.

وفي مباراة مرتقبة لـ مصطفى محمد، يحل نانت ضيفا على يوفنتوس في العاشرة مساءً عبر beIN Sports Premium 1 بتعليق محمد بركات.

كما يحل روما ضيفًا على سالزبورج في الثامنة إلا ربع عبر beIN Sports Premium 2 بتعليق أحد البلوشي.

دوري المؤتمر الأوروبي

وفي ظهور مصري آخر، يستقبل طرابزون سبور -فريق محمود حسن تريزيجيه- نظيره بازل في الثامنة إلا ربع مساءً عبر beIN Sports 2 بتعليق عامر الخوذيري.

الدوري السعودي

مباريات المحترفين المصريين تتواصل، إذ يحل اتحاد جدة -فريق أحمد حجازي وطارق حامد- ضيفا على الاتفاق في السابعة والنصف مساءً عبر SSC Sport 1 بتعليق راشد الدوسري.

دوري الدرجة الثانية

وبالعودة للكرة المحلية، تقام اليوم منافسات الجولة 19 لمجموعة الصعيد.

وفي أبرز المواجهات يستقبل الجونة نظيره ديروط، كما يحل مصر للمقاصة ضيفا على لافيينا، ويستقبل بترول أسيوط نظيره المدينة المنورة.

كأس المغرب

ويحل الجيش الملكي -منافس بيراميدز وفيوتشر- ضيفا على الاتحاد الرياضي التوركي في السادسة مساءً عبر الرياضية المغربية بتعليق عادل المسعودي.

كوبا ليبرتادوريس

وفي الدور التمهيدي الأول للمسابقة القارية الأمريكية الجنوبية، يحل بوسطن ريفر من أوروجواي ضيفا على زامورا الفنزويلي في الثانية صباح الجمعة.

اسكواش

وفي نهائي بطولة سينسيناتي للاسكواش، تلعب المصرية نوران جوهر أمام الأمريكية أوليفيا كلاين في الواحدة والنصف صباح الجمعة.

كرة يد

وفي دوري المحترفين المصري، يحل الزمالك ضيفا على سموحة في الرابعة مساءً، كما يلعب الأهلي أمام البنك الأهلي في نفس التوقيت.

كرة طائرة

وفي الدوري المصري للسيدات، يلعب الأهلي أمام الشمس في الثانية ظهرًا، ويلتقي الزمالك بـ سموحة في الرابعة عصرًا.

كرة سلة

وفي الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA، يلعب تشيكاغو بولز أمام ميلواكي باكس في الثانية والنصف صباح الجمعة.

وفي الثالثة صباحا يلتقي مينيسوتا تيمبرولفز بـ واشنطن ويزاردز، كما يواجه فينيكس صنز نظيره لوس أنجلوس كليبرز في الخامسة صباحًا.

وفي ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، يلعب ريال مدريد أمام فالنسيا في السابعة والنصف مساءً، كما يلتقي برشلونة بـ أونيكاخا مالاجا في العاشرة والنصف مساءً.

تنس

وتتواصل منافسات بطولة الدوحة المفتوحة للسيدات بمواجهة الأمريكية كوكو جوف والروسية فيرونيكا كودميرتوفا.