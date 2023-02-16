اسكواش - من أجل اللقب 20.. نوران جوهر إلى نهائي كأس سينسيناتي

الخميس، 16 فبراير 2023 - 10:10

كتب : FilGoal

نوران جوهر - اسكواش

حسمت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا تأهلها إلى نهائي منافسات كأس سينسيناتي للاسكواش.

وتغلبت نوران على زميلتها سلمى هاني في نصف النهائي بثلاثة أشواط دون مقابل.

وتأهلت لاعبة وادي دجلة لمواجهة الأمريكية أوليفيا كلين في المباراة النهائية.

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ويقام نهائي كأس سينسيناتي للاسكواش في الواحدة والنصف بعد منتصف الليل.

وتسعى نوران جوهر لحصد اللقب رقم 20 في تاريخ مسيرتها مع رياضة الاسكواش.

وكانت نوران قد خسرت لقب بطولة الأبطال في الشهر الماضي بعد الخسارة أمام نور الشربيني في المباراة النهائية.

وتستعد نوران عقب كأس سينسيناتي للمشاركة في منافسات بطولة بلاك بول المفتوحة والمقامة في مصر.

ويستضيف نادي بلاك بول البطولة خلال الفترة من 2 إلى 7 مارس المقبل.

وادي دجلة اسكواش نوران جوهر
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