بوتر: لم نستحق الخسارة أمام دورتموند

يرى جراهام بوتر مدرب تشيلسي أن فريقه لم يستحق الخسارة على يد بوروسيا دورتموند.

وهُزم تشيلسي أمام مضيفه دورتموند مساء الأربعاء بهدف دون رد في ملعب سيجنال إيدونا بارك في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

سجل كريم أديمي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63 بعد مجهود فردي مميز ومراوغته لكيبا حارس مرمى تشيلسي.

وقال بوتر عقب المباراة: "مباريات دوري الأبطال خارج الارض دائمًا ما تكون صعبة. قدمنا مستوى إيجابي ولكن النتيجة مخيبة".

وأضاف مدرب تشيلسي: "الهدف الأول الذي استقبلناه كان من الممكن أن نتفاداه، هنالك أخطاء، علينا التحسن والعمل."

وواصل "علينا تقبل النتيجة، خيبة أمل لأننا لم نأت للخسارة بالتاكيد ورأيتم مستوانا. لم نستحق الخسارة. أعتقد أن المستوى كان جيد من طرفنا، خاصة بالشوط الثاني وكان بإمكاننا التسجيل".

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا في السابع من شهر مارس المقبل في ملعب ستامفورد بريدج.

ومنذ فوز تشيلسي على كريستال بالاس بهدف دون رد في الـ15 من شهر يناير الماضي خاض الفريق أربع مباريات باحتساب لقاء دورتموند ولم يفز في أي لقاء، وهُزم مرة خلالهم وتعادل في ثلاث مواجهات.

وفي تلك المباريات الأربع سجل تشيلسي هدفا وحيدا فقط كان ضد وست هام.

في المقابل واصل دورتموند صحوته بعد كأس العالم 2022 وفاز في كل مبارياته السبع التي خاضها في كل البطولات.