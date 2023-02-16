عامر حسين يكشف آلية اختيار الأندية المصرية في البطولة العربية.. وموقف التأجيل

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات المصرية عن الاستقرار بشكل كبير من الاتحاد العربي لكرة القدم على مشاركة ناديي الزمالك والأهلي في البطولة العربية.

وكان FilGoal.com قد كشف كافة تفاصيل البطولة العربية للأندية. (من هنا)

وقال عامر حسين عبر قناة etc: "عندما أعلن عن مشاركة كل فريق في بطولة واحدة خارجيا يكون ذلك بسبب ضيق الوقت أولا ثم بسبب شكوى الأندية نفسها من ضغط المباريات بعد ذلك".

وأضاف "الأندية تريد المشاركة بسبب رغبتها في جمع المكافآت خاصة مع مشكلة الدولار والمكافأة بالدولار بجانب وجود لاعبين محترفين".

وشدد عامر حسين "كل موسم أتحدث مع الأندية ويتم الموافقة على كل ما قيل ولكن عند منتصف الموسم بعد ضغط المباريات نستقبل شكاوى".

وكشف "الاتحاد الإفريقي لا يعود إلى اتحاد محلي ولكن يتواصل مع الأندية بشكل مباشر خاصة أن كافة الأندية لا تشكو من المباريات القارية ولكن من المسابقات المحلية".

وتابع "الأندية منذ أربع سنوات تسافر بطائرات خاصة ورغم ذلك تتم الشكوى من ضغط المباريات رغم إبلاغهم بذلك من قبل الموسم".

البطولة العربية

وبسؤاله عن مسابقة البطولة العربية أوضح "وصلتنا شروط البطولة بالفعل، أرى أن الشروط تم وضعها أولا لمشاركة الزمالك كونه حامل لقب النسخة الماضية ثم اختيار ناديين أو أربعة من الوطن العربي دون أي معايير أو قيود وبالطبع بذلك سيتم اختيار الأهلي من مصر".

وكشف عامر حسين "بعدما يتم إعلان مشاركة الأهلي والزمالك بشكل رسمي علينا كاتحاد مصري اختيار نادي ثالث ليشارك في البطولة، والإسماعيلي خاطبنا من أجل رغبته في المشاركة ولكن أبلغناه أنه وفقا لشروط الاتحاد العربي أن يكون الفريق ضمن أول أربعة في الترتيب".

وأضاف "بعد الأهلي والزمالك من المفترض أن يكون بيراميدز كونه ثاني دوري الموسم الماضي ولكن مواعيد الأدوار الأولى من البطولة العربية تتعارض مع الكونفدرالية في مارس المقبل، نفس المشكلة ستواجه فيوتشر".

وتابع "بتلك المعايير سيكون علينا مخاطبة طلائع الجيش للمشاركة كونه رابع دوري الموسم الماضي، ولكن هل النادي ستكون لديه الرغبة في المشاركة؟".

وشدد "ولا نعلم مصير الاتحاد العربي حال رفض طلائع الجيش المشاركة لأن المعيار هو الاختيار من أول أربعة فرق في الدوري، ولا توجد مشكلة لدينا إذا وافق الجيش على المشاركة لعدم مشاركته في بطولة قارية".

وأوضح عامر حسين "مفاجأة موعد كأس العالم للأندية أربكت جدول المباريات، هناك ست جولات في دور المجموعات بالبطولات القارية خلال شهرين بالإضافة لمواجهتين للمنتخب الأولمبي".

واختتم رئيس لجنة المسابقات تصريحاته "البطولة العربية تنطلق 20 يوليو، الأندية تطالبنا بتأجيل مباريات الدوري وبتلك الطريقة إذا حدث أي تأجيل لن تنتهي المسابقة قبل ذلك الموعد ونفس الأندية ستشكو من أجل الرغبة في المشاركة بالبطولة".