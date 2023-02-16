الأزمات مستمرة.. أديمي ينصر دورتموند ويزيد أوجاع تشيلسي

استمرت أوجاع تشيلسي وتلقى صفعة جديدة بالسقوط أمام بروسيا دورتموند.

وهُزم تشيلسي أمام مضيفه دورتموند مساء الأربعاء بهدف دون رد في ملعب سيجنال إيدونا بارك في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

سجل كريم أديمي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63 بعد مجهود فردي مميز ومراوغته لكيبا حارس مرمى تشيلسي.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا في السابع من شهر مارس المقبل في ملعب ستامفورد بريدج.

ومنذ فوز تشيلسي على كريستال بالاس بهدف دون رد في الـ15 من شهر يناير الماضي خاض الفريق أربع مباريات باحتساب لقاء دورتموند ولم يفز في أي لقاء، وهُزم مرة خلالهم وتعادل في ثلاث مواجهات.

وفي تلك المباريات الأربع سجل تشيلسي هدفا وحيدا فقط كان ضد وست هام.

في المقابل واصل دورتموند صحوته بعد كأس العالم 2022 وفاز في كل مبارياته السبع التي خاضها في كل البطولات.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بسيطرة من تشيلسي على مجرياتها ولكن دون فاعلية تذكر على مرمى الفريق الألماني.

وفي الدقيقة 17 سجل تياجو سيلفا هدفا للفريق اللندني لكن تم إلغائه بداعي لمسة يد على المدافع البرازيلي.

وجاء أول تهديد من دورتموند في الدقيقة 27 بتسديدة قوية من سيباستيان هالير لكنها ارتطمت في الشباك من الخارج.

وسدد جواو فيليكس كرة قوية مرت أعلى المرمى بقليل.

وحصل تشيلسي على ركلة حرة سددها ريس جيمس لكن كوبل حارس مرمى دورتموند تألق وتصدى له.

وفي الدقيقة 63 ومن هجمة مرتدة سريعة انطلق كريم أديمي من منتصف الملعب متجاوزا إنزو فيرنانديز وراوغ كيبا وسجل في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لأسود الفيستفاليا.

وأطلق كاليدو كوليبالي تسديدة قوية تصدى لها كوبل لكن الكرة أكملت طريقها نحو المرمى لكن انشقت الأرض عن إيمري كان وشتتها من على الخط قبل أن تعلن عن هدف التعادل لتشيلسي.

وكاد إنزو فيرنانديز يدرك التعادل بتسديدة مقوسة لكن كوبل تصدى له.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز دورتموند بهدف دون رد.