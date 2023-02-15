ثنائية خارج الأرض.. بنفيكا يهزم بروج و يضع قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 23:56

كتب : FilGoal

جواو ماريو في مباراة بنفيكا وبروج

وضع بنفيكا قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عقب الفوز على كلوب بروج.

وفاز بنفيكا على حساب بروج بهدفين دون رد ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وسجل جواو ماريو وديفيد نيريس هدفي بنفيكا في اللقاء الذي أقيم على ملعب جان بريدل معقل النادي البلجيكي.

ويستضيف بنفيكا منافسه كلوب بروج يوم 7 مارس المقبل ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وصف المباراة

بدأ كلوب بروج المباراة بهجوم ضاغط على مرمى بنفيكا بحثا عن تسجيل هدف مبكر.

وأنقذ أوديسياس فلاكوديموس حارس مرمى بنفيكا فرصة خطيرة لأصحاب الأرض في الدقيقة الأولى.

وأهدر فريدريكو أورسيس فرصة تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 23 بعد عرضية خطيرة من رفا سيلفا في الدقيقة 24.

وأضاع أنطونيو سيلفا مدافع بنفيكا فرصة محققة بعد كرة رأسية مرت أعلى مرمى كلوب بروج.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول هدفا ملغيا لكلوب بروج سجله دنيس أودوي في الدقيقة 44 بداعي التسلل.

ومع بداية الشوط الثاني أهدر جونكالو راموس فرصة محققة ومرت كرته بجوار مرمى بروج بقليل.

وحصل روجر شميدت مدرب بنفيكا على ركلة جزاء في الدقيقة 47 بعد تدخل قوي على جونكالو راموس في منطقة الجزاء.

وأجرى بنفيكا تبديلين بنزول جونسالو جيديش وديفيد نيريس بدلا من رفا سيلفا و جونكالو راموس في الدقيقة 65.

وأهدر جواو ماريو فرصة نسجيل الهدف الثاني بعد تسديدة قوية مرت بجوار مرمى سيمون منيوليه حارس مرمى بروج بقليل.

واستغل ديفيد نيريس خطأ مدافع كلوب بروج وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 89 بعد إنفراد تام بمرمى منيوليه.

وألغى حكم المباراة هدفا ثالثا لبنفيكا بداعي تسلل ديفيد نيريس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

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