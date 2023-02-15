ريال مدريد يستأنف الصراع المحلي بفوز سهل على إلتشي

فاز ريال مدريد على ضيفه إلتشي بأربعة أهداف دون رد في ملعب سانتياجو برنابيو، بالجولة 21 للدوري الإسباني.

وسجّل أهداف ريال مدريد: ماركو أسينسيو، وكريم بنزيمة (مرتين)، ولوكا مودريتش.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني، ويعيد الفارق إلى 8 نقاط خلف برشلونة المتصدر برصيد 56 نقطة، كما ابتعد عن ريال سوسيداد الثالث بفارق 6 نقاط.

في المقابل، تجمّد رصيد إلتشي عند 9 نقاط في المركز 20 -الأخير-، بفارق 12 نقطة عن أقرب مراكز الهبوط.

ولم يفز إلتشي إلا مرة وحيدة هذا الموسم في الدوري الإسباني، حدث ذلك الجولة الماضية أمام فياريال بثلاثية.

وعاد ريال مدريد للمنافسات المحلية بعد تتويجه بكأس العالم للأندية الذي شهد انتصاره على الأهلي والهلال.

رودريجو يعوض فينيسيوس

ظهر رودريجو على الجهة اليسرى ليعوض فينيسيوس جونيور الغائب لتراكم البطاقات.

كما عاد إيدير ميليتاو لعمق الدفاع، وظهر ديفيد ألابا كظهير أيسر ليسمح بإشراك إدواردو كامافينجا في الوسط بمركزه الأصلي.

كذلك عاد فيدي فالفيردي لخط الوسط مع إراحة لوكا مودريتش وأوريليان تشواميني وغياب توني كروس بسبب مشاكل في المعدة، ليظهر أسينسيو على الجهة اليمنى.

في المقابل اعتمد بابلو ماتشين المدير الفني لـ إلتشي على طريقة 3-4-3 مع حضور الأرجنتيني إزيكييل بونسي في عمق الهجوم.

شوط في اتجاه واحد

ريال مدريد دخل المباراة بقوة وبحث عن الهدف الأول في الدقائق الخمس الأولى.

رودريجو شكّل خطورة كبيرة من الجهة اليسرى واخترق ليمرر نحو بنزيمة الذي سدد بالكعب لكن تم إبعاد الكرة، ليقابلها إيدير ميليتاو من مسافة بعيدة كرة جاورت القائم بغرابة.

الهدف لم يتأخر، فافتتح أسينسيو التسجيل بشكل رائع في الدقيقة التاسعة بعد مراوغة عدة مدافعين.

ليسجل أسينسيو هدفه الخامس هذا الموسم، والثالث في الدوري الإسباني، بعد أن أهدر ركلة جزاء في الجولة الماضية أمام مايوركا.

فرحة أسينسيو بهدفه في مرمى إلتشي⚪👑⚽ pic.twitter.com/ff5Tf4vwIr — FilGoal (@FilGoal) February 15, 2023

الهجوم لم يتوقّف، فمرر رودريجو نحو بنزيمة في الدقيقة 12 الذي سدد كرة قوية أمسكها إدجار باديّا.

التعاون تواصل، فأرسل رودريجو عرضية متقنة بالدقيقة 16، قابلها بنزيمة برأسية مرت بجوار القائم بغرابة.

الدور جاء على فالفيردي الذي سدد كرة يسارية من خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 21، أبعدها باديا إلى ركلة ركنية.

فرصة مضاعفة النتيجة جاءت في الدقيقة 31 عندما اصطدمت رأسية بنزيمة بذراع إنزو روكو الذي حصل على بطاقة صفراء.

بنزيمة انبرى بنفسه للتنفيذ وسدد بنجاح، ليتجاوز راؤول جونزاليس ويصل إلى 229 هدفًا في مسيرته بالدوري الإسباني.

ولا يسبق بنزيمة على القائمة إلا ليونيل ميسي (472)، وكريستيانو رونالدو (311)، وتيلمو زارا (251)، وهوجو سانشيز (234).

الأســـــطـــــوري. 🇫🇷⭐ بنزيمة يصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد بالدوري الإسباني. 🇪🇸🔝 كرستيانو رونالدو 311 هدفا كريـم بنزيمة 229 هدفا راؤول جونزاليس 228 هدفا pic.twitter.com/ML9QwC8ZaW — FilGoal (@FilGoal) February 15, 2023

السيناريو تكرر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عندما حصل رودريجو على ركلة جزاء بعد أن عرقله دييجو جونزاليس.

ليتقدّم بنزيمة من جديد ويسدد بنجاح مسجلًا الهدف الثالث، ورافعًا رصيده إلى 11 هدفًا في الدوري الإسباني هذا الموسم، متساويًا مع خوسيلو لاعب إسبانيول، بفارق 3 أهداف عن روبيرت ليفاندوفسكي هدّاف المسابقة.

رعونة وتألق

الوضع لم يتغيّر مع بداية الشوط الثاني، ولكن مع اختلاف جوهريًا، إدجار باديًا حارس مرمى إلتشي تعملق أمام هجمات ريال مدريد.

البداية كانت في الدقيقة 51 عندما اخترق رودريجو ببراعة وسدد كرة أرضية أبعدها باديا إلى ركلة ركنية.

دقيقة واحدة مرت وانفرد رودريجو بالمرمى، لكن تسديدته عرفت تصديًا جديدًا من باديا.

الإعصار تواصل والدور جاء على بنزيمة في الدقيقة 53 لكن تسديدته لم تعرف طريق الشباك بعد خطأ دفاعي قاتل.

ماتشين حاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فأجرى 3 تغييرات بدخول جونزالو فيردو، وتيتي مورينتي، وبابي شيخ ديوب، بدلا من روكو، وفيدل تشافيز، وراؤول جوتي في الدقيقة 58.

فرنسي آخر حاول التسجيل، كامافينجا هذه المرة، عندما التف وسدد من مسافة بعيدة بأناقة شديدة في الدقيقة 63، لكن كرته جاورت القائم بقليل.

الهجمات لم تتوقف، فأرسل ألابا عرضية في الدقيقة 64 قابلها أسينسيو بتسديدة يسارية رائعة على الطائر تصدى لها باديا المتألق.

أنشيلوتي تحرّك لأول مرة، فدفع بالثلاثي مودريتش وتشواميني وألفارو أودريوزولا، بدلا من فالفيردي وداني سيبايوس وداني كارباخال في الدقيقة 68.

على الجانب الآخر، دخل الأرجنتيني لوكاس بويه بدلا من راندي إنتيكا في صفوف إلتشي.

ثم أنهى إلتشي التغييرات في الدقيقة 73 بإقحام بول ليرولا بدلا من دييجو جونزاليس.

الدور جاء على بنزيمة ليغادر الملعب في الدقيقة 78، ليعوضه ماريانو دياز.

أخيرا بعد 35 دقيقة من الهجوم عاد ريال مدريد لزيارة الشباك في الدقيقة 80 بواسطة مودريتش بتسديدة رائعة.

ليرفع مودريتش رصيده إلى 6 أهداف هذا الموسم، منها 4 في الدوري الإسباني.

التغييرات انتهت في الدقيقة 81 بدخول سيرخيو أريباس في ظهوره الأول منذ هدفه في شباك الأهلي، بدلا من أسينسيو.

من جانبه، واصل رودريجو الإهدار، فسدد كرة قوية في الدقيقة 82 تصدى لها باديا، وتابعها أودريوزلا فوق المرمى.

سلسلة التصديات الرائعة تواصلت في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عندما منع باديا مرة أخرى وأخيرة من التسجيل، لتنتهي المباراة بعدها على 4 كرات فقط في شباك حارس مرمى إلتشي.