ليكيب: بعد اجتماع الإدارة مع والده.. ميسي لم يوافق على مقترح تمديد تعاقده مع سان جيرمان

الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 22:53

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي وجمال موسيالا - باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

بدأ العد التنازلي لمشوار ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان، بعد تقارير عن عدم موافقة بطل العالم مع الأرجنتين على مقترح تمديد تعاقده.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

واجتمع مجلس إدارة باريس سان جيرمان مع خورخي ميسي والد قائد منتخب الأرجنتين من أجل مناقشة تجديد تعاقد اللاعب.

وينتهي تعاقد ليونيل ميسي بتعاقد مع باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم الجاري مع إمكانية تمديد التعاقد لمدة موسم حال اتفق الطرفين.

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وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن عدم موافقة ميسي على اقتراح تمديد التعاقد.

وأشار التقرير إلى اجتماع بين خورخي ميسي ومجلس إدارة سان جيرمان ظهر اليوم الأربعاء لمناقشة أمر التجديد.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن نادي العاصمة كان واثقا من نتيجة هذا الملف عند عقد الاجتماع اليوم.

وخاض ليوينل ميسي 172 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين وسجل 98 هدفا.

وكان ميسي قد انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021 بعد انتهاء تعاقده مع برشلونة.

وشارك ميسي في 60 مباراة مع باريس سان جيرمان في مختلف المسابقات وساهم في 55 هدفا.

ونجح النجم الأرجنتيني في تسجيل 26 هدفا وصناعة 29 آخرين.

ليكيب باريس سان جيرمان ليوينل ميسي
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