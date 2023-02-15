الفارق بينهما 25 عاما.. إبراهيموفيتش يتدرب مع نجله في ميلان

تواجد زلاتان إبراهيموفيتش جنبا إلى جنب مع نجله ماكسيمليان في تدريبات فريق ميلان.

وشارك إبراهيموفيتش في مران فريق تحت 18 عاما بميلان من أجل رفع لياقته البدنية.

صاحب الـ41 عاما شارك في المران الذي شهد مشاركة نجله ماكسيمليان صاحب الـ16 عاما.

إبراهيموفيتش خضع لجراحة في مايو الماضي غاب على إثرها عن الملاعب، قبل عودته للتدريبات الأسبوع الماضي.

وتعافى السويدي المخضرم من إصابة قطع في الرباط الصليبي إذ أجرى عملية بعد تتويج الروسونيري بالدوري الإيطالي الموسم الماضي.

ماكسيمليان إبراهيموفيتش انتقل لصفوف ميلان في الصيف الماضي قادما من هاماربي السويدي الذي يعد والده شريكا فيه.

صاحب الـ16 عاما لعب 8 مباريات رفقة فريقي تحت 17 و 18 عاما بميلان ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وكان زلاتان إبراهيموفيتش خرج من قائمة ميلان لدوري أبطال أوروبا استعدادا لملاقاة توتنام في دور الـ16 بسبب إصابته.

ويحتل ميلان المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة بفارق 18 نقطة كاملة عن نابولي المتصدر بعد مرور 21 جولة.