الفارق بينهما 25 عاما.. إبراهيموفيتش يتدرب مع نجله في ميلان

الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 22:44

كتب : FilGoal

إبراهيموفيتش ونجله ماكسيمليان

تواجد زلاتان إبراهيموفيتش جنبا إلى جنب مع نجله ماكسيمليان في تدريبات فريق ميلان.

وشارك إبراهيموفيتش في مران فريق تحت 18 عاما بميلان من أجل رفع لياقته البدنية.

صاحب الـ41 عاما شارك في المران الذي شهد مشاركة نجله ماكسيمليان صاحب الـ16 عاما.

أخبار متعلقة:
مدرب نانت: يوفنتوس الأوفر حظا أمامنا.. ودائما ما نعتمد على مصطفى محمد مؤتمر لوك شو: اختبار برشلونة سيظهر لنا أين نحن.. وأرغب في رد الدين لتين هاج منافس الزمالك.. الترجي يحجز مقعدا في ثمن نهائي كأس تونس مؤتمر تين هاج: أرى تأثير كرويف على برشلونة وهذه نقاط قوتهم.. ودي يونج لا يصدق

إبراهيموفيتش خضع لجراحة في مايو الماضي غاب على إثرها عن الملاعب، قبل عودته للتدريبات الأسبوع الماضي.

وتعافى السويدي المخضرم من إصابة قطع في الرباط الصليبي إذ أجرى عملية بعد تتويج الروسونيري بالدوري الإيطالي الموسم الماضي.

Image

ماكسيمليان إبراهيموفيتش انتقل لصفوف ميلان في الصيف الماضي قادما من هاماربي السويدي الذي يعد والده شريكا فيه.

صاحب الـ16 عاما لعب 8 مباريات رفقة فريقي تحت 17 و 18 عاما بميلان ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وكان زلاتان إبراهيموفيتش خرج من قائمة ميلان لدوري أبطال أوروبا استعدادا لملاقاة توتنام في دور الـ16 بسبب إصابته.

ويحتل ميلان المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة بفارق 18 نقطة كاملة عن نابولي المتصدر بعد مرور 21 جولة.

ميلان إبراهيموفيتش
نرشح لكم
ليكيب: بعد اجتماع الإدارة مع والده.. ميسي لم يوافق على مقترح تمديد تعاقده مع سان جيرمان مدرب نانت: يوفنتوس الأوفر حظا أمامنا.. ودائما ما نعتمد على مصطفى محمد مباشر دوري الأبطال – دورتموند (0)- (0) تشيلسي.. كلوب بروج (0) - (1) بنفيكا مؤتمر لوك شو: اختبار برشلونة سيظهر لنا أين نحن.. وأرغب في رد الدين لتين هاج مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (3) (0) إلتشي.. بنزيمة يهدر التشكيل - جونكالو راموس يقود بنفيكا.. وجوتجلا احتياطي مع كلوب بروج مؤتمر تين هاج: أرى تأثير كرويف على برشلونة وهذه نقاط قوتهم.. ودي يونج لا يصدق مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(3) سيتي.. جوووووول هالاند
أخر الأخبار
ليكيب: بعد اجتماع الإدارة مع والده.. ميسي لم يوافق على مقترح تمديد تعاقده مع سان جيرمان 24 دقيقة | ميركاتو
الفارق بينهما 25 عاما.. إبراهيموفيتش يتدرب مع نجله في ميلان 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب نانت: يوفنتوس الأوفر حظا أمامنا.. ودائما ما نعتمد على مصطفى محمد 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر دوري الأبطال – دورتموند (0)- (0) تشيلسي.. كلوب بروج (0) - (1) بنفيكا ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر لوك شو: اختبار برشلونة سيظهر لنا أين نحن.. وأرغب في رد الدين لتين هاج ساعة | الكرة الأوروبية
منافس الزمالك.. الترجي يحجز مقعدا في ثمن نهائي كأس تونس ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (3) (0) إلتشي.. بنزيمة يهدر ساعة | الدوري الإسباني
التشكيل - جونكالو راموس يقود بنفيكا.. وجوتجلا احتياطي مع كلوب بروج ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال 2 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 3 خبر في الجول - أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. والقرار الأقرب بخصوص فيريرا 4 انتهت مونديال للأندية – الأهلي (2)-(4) فلامنجو.. الأحمر رابع العالم