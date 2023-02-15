مباشر دوري الأبطال – دورتموند (0)- (0) تشيلسي.. كلوب بروج (0) - (1) بنفيكا

الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 21:42

كتب : FilGoal

جواو فيليكس - بروسيا دورتموند وتشيلسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

بروسيا دورتموند X تشيلسي

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ق55: حارس دورتموند يتألق ويحرم ريس جيمس من هدف محققق من ركلة حرة.

ق54: ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء لتشيلسي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق32: تسديدة من جواو فيليكس مرت أعلى المرمى بقليل.

ق27: تسديدة قوية من هالير ارتطمت في الشباك من الخارج.

ق17: تياجو سيلفا سجل هدفا لتشيلسي لكن تم إلغائه بداعي لمسة يد على المدافع البرازيلي.

ق15: سيطرة من تشيلسي وتهديد مستمر لدفاع دورتموند.

انطلاق المباراة.

كلوب بروج X بنفيكا

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ق51: جوووووووووول أووووول لبنفيكا من ركلة جزاء سجلها جواو ماريوي بنجاح.

ق50: ركلة جزاء لبنفيكا بعد عرقلة جونكالو راموس.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: هدف غير محتسب لكلوب بروج بداعي التسلل على دينيس أودوي.

ق34: تهديد جديد من رافيا سيلفا لكن مينيوليه تصدى لتسديدته.

ق30: تسديدة من رافا سيلفا من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيسر ومرت لخارج الملعب.

ق26: رأسية قوية من أنطونيو سيلفا مرت أعلى المرمى البلجيكي بقليل.

ق15: مازال التعادل السلبي مستمرا.

ق5: تسديدة قوية من تاجون بوشنان لكن حارس بنفيكا تصدى له.

انطلاق المباراة.

دوري أبطال أوروبا تشيلسي دورتموند كلوب بروج بنفيكا
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