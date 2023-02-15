مباشر دوري الأبطال – دورتموند (0)- (0) تشيلسي.. كلوب بروج (0) - (1) بنفيكا
الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 21:42
كتب : FilGoal
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بروسيا دورتموند X تشيلسي
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ق55: حارس دورتموند يتألق ويحرم ريس جيمس من هدف محققق من ركلة حرة.
ق54: ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء لتشيلسي.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق32: تسديدة من جواو فيليكس مرت أعلى المرمى بقليل.
ق27: تسديدة قوية من هالير ارتطمت في الشباك من الخارج.
ق17: تياجو سيلفا سجل هدفا لتشيلسي لكن تم إلغائه بداعي لمسة يد على المدافع البرازيلي.
ق15: سيطرة من تشيلسي وتهديد مستمر لدفاع دورتموند.
انطلاق المباراة.
كلوب بروج X بنفيكا
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ق51: جوووووووووول أووووول لبنفيكا من ركلة جزاء سجلها جواو ماريوي بنجاح.
ق50: ركلة جزاء لبنفيكا بعد عرقلة جونكالو راموس.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق45: هدف غير محتسب لكلوب بروج بداعي التسلل على دينيس أودوي.
ق34: تهديد جديد من رافيا سيلفا لكن مينيوليه تصدى لتسديدته.
ق30: تسديدة من رافا سيلفا من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيسر ومرت لخارج الملعب.
ق26: رأسية قوية من أنطونيو سيلفا مرت أعلى المرمى البلجيكي بقليل.
ق15: مازال التعادل السلبي مستمرا.
ق5: تسديدة قوية من تاجون بوشنان لكن حارس بنفيكا تصدى له.
انطلاق المباراة.