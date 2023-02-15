انتهت دوري الأبطال – دورتموند (1) - (0) تشيلسي.. كلوب بروج (0) - (2) بنفيكا
الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 21:42
كتب : FilGoal
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بروسيا دورتموند X تشيلسي
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نهاية المباراة بانتصار دورتموند بهدف دون رد.
ق90+5: تسديدة من إنزو فيرنانديز تصدى لها كوبل.
ق83: يا ربااااه تسديدة رائعة من كاليدو كوليبالي تصدى لها حارس دورتموند وشتتها إيمري كان من على خط المرمى.
ق77: مازال دورتموند متقدما في النتيجة بهدف مقابل لا شيء.
ق63: جووووووووووول كريم أديمي يسجل الهدف الأول لدورتموند بعد مراوغته لكيبا حارس مرمى تشيلسي.
ق55: حارس دورتموند يتألق ويحرم ريس جيمس من هدف محققق من ركلة حرة.
ق54: ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء لتشيلسي.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق32: تسديدة من جواو فيليكس مرت أعلى المرمى بقليل.
ق27: تسديدة قوية من هالير ارتطمت في الشباك من الخارج.
ق17: تياجو سيلفا سجل هدفا لتشيلسي لكن تم إلغائه بداعي لمسة يد على المدافع البرازيلي.
ق15: سيطرة من تشيلسي وتهديد مستمر لدفاع دورتموند.
انطلاق المباراة.
كلوب بروج X بنفيكا
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نهاية المباراة بانتصار بنفيكا بهدفين دون رد.
ق89: جووووووول ثان لبنفيكا عن طريق ديفيد نيريس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق80: مازال بنفيكا متقدما في النتيجة بهدف دون رد.
ق51: جوووووووووول أووووول لبنفيكا من ركلة جزاء سجلها جواو ماريوي بنجاح.
ق50: ركلة جزاء لبنفيكا بعد عرقلة جونكالو راموس.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق45: هدف غير محتسب لكلوب بروج بداعي التسلل على دينيس أودوي.
ق34: تهديد جديد من رافيا سيلفا لكن مينيوليه تصدى لتسديدته.
ق30: تسديدة من رافا سيلفا من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيسر ومرت لخارج الملعب.
ق26: رأسية قوية من أنطونيو سيلفا مرت أعلى المرمى البلجيكي بقليل.
ق15: مازال التعادل السلبي مستمرا.
ق5: تسديدة قوية من تاجون بوشنان لكن حارس بنفيكا تصدى له.
انطلاق المباراة.