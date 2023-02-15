انتهت دوري الأبطال – دورتموند (1) - (0) تشيلسي.. كلوب بروج (0) - (2) بنفيكا

الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 21:42

كتب : FilGoal

كريم أديمي - بروسيا دورتموند وتشيلسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

بروسيا دورتموند X تشيلسي

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نهاية المباراة بانتصار دورتموند بهدف دون رد.

ق90+5: تسديدة من إنزو فيرنانديز تصدى لها كوبل.

ق83: يا ربااااه تسديدة رائعة من كاليدو كوليبالي تصدى لها حارس دورتموند وشتتها إيمري كان من على خط المرمى.

ق77: مازال دورتموند متقدما في النتيجة بهدف مقابل لا شيء.

ق63: جووووووووووول كريم أديمي يسجل الهدف الأول لدورتموند بعد مراوغته لكيبا حارس مرمى تشيلسي.

ق55: حارس دورتموند يتألق ويحرم ريس جيمس من هدف محققق من ركلة حرة.

ق54: ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء لتشيلسي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق32: تسديدة من جواو فيليكس مرت أعلى المرمى بقليل.

ق27: تسديدة قوية من هالير ارتطمت في الشباك من الخارج.

ق17: تياجو سيلفا سجل هدفا لتشيلسي لكن تم إلغائه بداعي لمسة يد على المدافع البرازيلي.

ق15: سيطرة من تشيلسي وتهديد مستمر لدفاع دورتموند.

انطلاق المباراة.

كلوب بروج X بنفيكا

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نهاية المباراة بانتصار بنفيكا بهدفين دون رد.

ق89: جووووووول ثان لبنفيكا عن طريق ديفيد نيريس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق80: مازال بنفيكا متقدما في النتيجة بهدف دون رد.

ق51: جوووووووووول أووووول لبنفيكا من ركلة جزاء سجلها جواو ماريوي بنجاح.

ق50: ركلة جزاء لبنفيكا بعد عرقلة جونكالو راموس.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: هدف غير محتسب لكلوب بروج بداعي التسلل على دينيس أودوي.

ق34: تهديد جديد من رافيا سيلفا لكن مينيوليه تصدى لتسديدته.

ق30: تسديدة من رافا سيلفا من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيسر ومرت لخارج الملعب.

ق26: رأسية قوية من أنطونيو سيلفا مرت أعلى المرمى البلجيكي بقليل.

ق15: مازال التعادل السلبي مستمرا.

ق5: تسديدة قوية من تاجون بوشنان لكن حارس بنفيكا تصدى له.

انطلاق المباراة.

بنفيكا تشيلسي دورتموند دوري أبطال أوروبا كلوب بروج
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