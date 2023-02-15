مؤتمر لوك شو: اختبار برشلونة سيظهر لنا أين نحن.. وأرغب في رد الدين لتين هاج

قال لوك شو الظهير الأيسر لمانشستر يونايتد إن مواجهة برشلونة ستظهر إلى أين وصل فريقه تحت قيادة مدربه إريك تين هاج.

لوك شاو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

جاء ذلك خلال حديث المدرب الهولندي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء للحديث عن مواجهة برشلونة غدا الخميس في ملعب كامب نو في ذهاب دور خروج المغلوب من الدوري الأوروبي.

وتحدث لوك شو في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء قائلا: "هذه مباراة كبيرة ونتطلع لها، أعتقد أنها اختبار كبير وستظهر إلى أين وصلنا، نحن مستعدون".

وعن هل سيلعب كظهير أيسر أم قلب دفاع قال: "كي أكون أمينا فلا أعرف، يجب علينا الانتظار حتى اختيار التشكيل".

وبسؤاله عن تطور مستواه أوضح "أعتقد أن الأمر لا يتعلق بي بل الفريق بأكمله في أول مباراتين لم يكن قريبا بالمفترض أن يحدث، لقد تعلمنا مما حدث ونضجنا كفريق وأعتقد أن هذا يظهر في أدائنا".

وواصل "المدرب كان جيدا حقا وأظهر الكثير من الثقة بي وأريد سداد ذلك من خلال أدائي".

وعن كاسيميرو قال: "أعتقد أنه من الواضح مدى أهميته للفريق، بالنسبة لنا كمدافعين نشعر بالأمان لتواجده، هو يحب استخلاص الكرة والقيام بالتدخلات الدفاعية".

وأتم شو حديثه مازحا "نقول لكاسيميرو إنه يحب إعطاء الخصم الكرة كي يستعيدها مجددا، أنا سعيد لعودته مجددا لنا غدا لأننا افتقدناه كثيرا".

واستعاد يونايتد خدمات لاعبه كاسيميرو بعد غيابه عن مباراتي ليدز يونايتد الأخيرتين في الدوري الإنجليزي بسبب طرده ضد كريستال بالاس وإيقافه لثلاث مباريات.