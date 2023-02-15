منافس الزمالك.. الترجي يحجز مقعدا في ثمن نهائي كأس تونس

الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 21:31

كتب : FilGoal

الترجي

حجز الترجي مقعدا في ثمن نهائي بطولة كاس تونس.

وفاز الترجي على منافسه الأمل الرياضي بجربة بهدفين مقابل هدف ضمن دور الـ32 من كأس تونس.

وسجل معتز زدام وفاروق الميموني هدفي الترجي في شباك الأمل الرياضي، فيما قلص محمد الفارق النتيجة.

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وتأهل الترجي ليواجه اتحاد بن قردان يوم الأحد المقبل ضمن ثمن نهائي المسابقة.

ويلعب الترجي ضمن المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا رفقة شباب بلوزداد والمريخ.

الترجي تغلب على ضيفه المريخ السوداني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وسجل محمد أمين توجاي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 94، فيما خسر الزمالك من شباب بلوزداد بالنتيجة ذاتها.

ويتساوى الترجي مع شباب بلوزداد الجزائري في صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما.

ويلعب الزمالك مع المريخ يوم 17 فبراير في ليبيا.

بينما يحل الترجي ضيفا على شباب بلوزداد في اليوم التالي (18 فبراير).

الترجي الزمالك
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