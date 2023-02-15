كرة سلة - بفارق نقطة.. خسارة سيدات مصر أمام أوغندا

خسر منتخب سيدات مصر أمام أوغندا في مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لأمم إفريقيا.

ونجح منتخب أوغندا في خطف نتيجة المباراة 86-85 ليحقق فوزه الأول في التصفيات.

ويشارك في تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة إلى بطولة أمم إفريقيا منتخبات كل من مصر وأوغندا وكينيا وجنوب السودان ورواندا.

وتقام التصفيات في دولة أوغندا حتى يوم 18 فبراير الجاري، ويتأهل أول منتخبين من تصفيات المنطقة الخامسة إلى أمم إفريقيا والمقرر إقامتها في رواندا خلال الفترة من 28 يوليو إلى 6 أغسطس المقبلين.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز في المباراة الافتتاحية ضد جنوب السودان بنتيجة 83-68.

وبذلك تكون منتخبات مصر وجنوب السودان وأوغندا قد حققت فوزا واحدا من مباراتين، بينما حقق منتخب كينيا الفوز أمام أوغندا في المباراة الوحيدة التي خاضها الفريق حتى الآن.

وخسر منتخب رواندا المباراة الوحيدة التي خاضها حتى الآن أمام جنوب السودان اليوم الأربعاء.

ويحصل منتخب سيدات مصر على راحة غدا الخميس بينما يلعب مباراته المقبلة في الجولة الثالثة تواجه ضد منتخب رواندا في الرابعة من عصر الجمعة وتختتم سيدات الفراعنة المنافسات يوم السبت بمواجهة كينيا في الرابعة عصرا.

ورغم الخسارة واصلت رنيم الجداوي تألقها ونجحت في تسجيل 22 نقطة لتصبح أكثر لاعبة تسجيلا للنقاط للمباراة الثانية على التوالي.

وكانت سيدات مصر قد حصدن المركز السادس في النسخة الأخيرة من بطولة أمم إفريقيا والتي أقيمت عام 2021.

وحصلت وقتها نادين سلعاوي على جائزة هدافة البطولة بمعدل 16.8 نقطة في المباراة الواحدة.

ومنذ فضية نسخة 1977 لم يحقق منتخب مصر مركزا أفضل من السادس طوال مشاركاته في بطولة أمم إفريقيا.

وكانت سيدات مصر قد حصدن لقب بطولة أمم إفريقيا مرتين فقط عامي 1966 و1968 وهما أول نسختين من البطولة.