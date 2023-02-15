مؤتمر تين هاج: أرى تأثير كرويف على برشلونة وهذه نقاط قوتهم.. ودي يونج لا يصدق

يرى إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد تأثير أفكار الأيقونة الهولندية وبرشلونة يوهان كرويف الآن بقوة على صفوف الفريق الكتالوني.

جاء ذلك خلال حديث المدرب الهولندي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء للحديث عن مواجهة برشلونة غدا الخميس في ملعب كامب نو في ذهاب دور خروج المغلوب من الدوري الأوروبي.

وبدأ تين هاج مؤتمره بالحديث عن الإصابات وقال: "سكوت مكتوميناي وأنتوني في طريقهما للعودة، سيعودان للمران المقبل، ربما سكوت سيشارك الأسبوع المقبل في المباريات والأسبوع الذي يليه أنتوني".

وعن غياب ليساندرو مارتينيز مدافع الفريق عن اللقاء لتراكم البطاقات الصفراء قال: "لدينا خيارات عديدة وأستطيع الاختيار من بينهم، نستطيع استخدام لوك شو كظهير أيسر وقلب دفاع ولقد قام بالأمرين معا ضد ليدز، سنختار بناء ما نفضله بناء على المباراة".

أما عن برشلونة فقال تين هاج: "أعتقد أن برشلونة فريق من الصعب تدريبه، أعتقد كذلك أنهم يلعبون حاليا أفضل كرة لهم منذ سنوات، تستطيعون رؤية تأثير كرويف عليهم".

وأكمل "طموح كلا الناديين هو التواجد في دوري أبطال أوروبا وأن يكون لديهما التأثير وبلوغ نصف النهائي والفوز باللقب، لكن الواقع أننا الآن في الدوري الأوروبي".

وأردف "هذا يظهر أن كلا الناديين احتاجا لإعادة ضبط، أعتقد أنه من المثير مواجهة بعضنا البعض غدا لأنها مباراة ستساعد كلينا، فمع تلك الاختبارات تصبح أفضل".

وواصل تين هاج "عندما ترى إحصائيات برشلونة فهي برشلونة، هم يدافعون بشكل جيد ولكنني أعتقد أن أكبر نقاط قوتهم هي استحواذهم على الكرة بشكل كبير، فعندما تكون لديك الكرة المنافس لا يستطيع تسجيل الأهداف فيك".

وعن الحدة في الدوري الإنجليزي قال المدرب الهولندي: "أعتقد أن الدوري الإنجليزي به حدة كبيرة في المباريات وكذلك الدوري الإسباني لذا لا أعتقد أنه توجد فوارق كبيرة بين الفريقين".

وسُئل تين هاج عن لاعبه السابق في أياكس والحالي لبرشلونة فرينكي دي يونج والذي كان مرشحا للانتقال إلى يونايتد الصيف الماضي ورد قائلا: "فرينكي لاعب لا يصدق، هو لاعب جيد ويستطيع تقوية أي فريق في العالم، لديه إمكانيات فريدة".