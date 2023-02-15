أحمد الشيخ لـ في الجول: تنازلت عن مليون ونصف المليون لفسخ تعاقدي مع المصري

كشف أحمد الشيخ عن فسخ تعاقده مع فريق المصري بعد تنازله عن مستحقاته المتأخرة لصالح النادي.

أحمد الشيخ النادي : المصري المصري

وانضم أحمد الشيخ إلى صفوف المصري في سبتمبر 2021 قادما من فريق بيراميدز.

وقال أحمد الشيخ لـ FilGoal.com: "تم فسخ تعاقدي مع فريق المصري".

وكشف الشيخ "تنازلت عما يقارب من مليون ونصف المليون جنيه من مستحقاتي لإتمام فسخ التعاقد".

واختتم الشيخ تصريحاته "لا أشارك مع الفريق وليس لي دور لذلك فضلت الرحيل أفضل".

وخاض أحمد الشيخ 38 مباراة مع المصري في مختلف المسابقات وساهم في عشرة أهداف.

ونجح الشيخ في تسجيل أربعة أهداف وصناعة ستة آخرين منذ انضمامه إلى الفريق البورسعيدي.

ولعب الشيخ في 11 مباراة مع المصري هذا الموسم في مسابقة الدوري.

وسجل اللاعب هدفا واحدا هذا الموسم كان في شباك الزمالك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري بينما صنع هدفا أمام إنبي.

وفي آخر سبع مباريات للمصري في الدوري شارك الشيخ 3 مرات فقط بإجمالي 5 دقائق في المشاركات الثلاثة.

ولم يلعب الشيخ مع المصري في آخر ثلاث مباريات.