مولودية الجزائر يفسخ عقد فوزي البنزرتي

أنهت إدارة مولودية الجزائر تعاقدها مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي.

وسيتولى رضوان فالحي تدريب مولودية الجزائر بشكل مؤقت حتى التعاقد مع مدير فني جديد.

وقال النادي الجزائري في بيان: "تعلن إدارة نادي مولودية الجزائر عن فسخ عقد المدرب التونسي للفريق فوزي البنزرتي بالتراضي، هذا وتتمنى إدارة المولودية كل التوفيق للمدرب البنزرتي في مهامه المستقبلية".

وأضاف النادي في بيانه "في سياق متصل سيشرف المدرب المساعد رضوان فالحي على العارضة الفنية للفريق إلى غاية تعيين مدرب جديد".

القرار جاء بعد أيام من غياب فريد شعال حارس مرمى مولودية الجزائر، عن قائمة مباراة فريقه لمواجهة شبيبة الساورة في الدوري الجزائري يوم الجمعة الماضي.

وذكرت تقارير أن الاستبعاد لم يكن فنيًا بواسطة المدير الفني فوزي البنزرتي، وإنما لسبب آخر.

وأفاد سيف نوادرية الصحفي في جريدة "الهدّاف" الجزائرية، أن شعال غادر المعسكر الجمعة لأداء صلاة الجمعة في المسجد.

وأشار نوادرية أن بقية الفريق أدى صلاة الظهر في فندق الإقامة، فيما خرج شعال وحيدًا لأداء صلاة الجمعة.

وبالتالي قرر البنزرتي، وفقًا لـ نوادرية، استبعاد شعال من مباراة شبيبة الساورة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وتولى البنزرتي البالغ من العمر 73 عاما تدريب العديد من الأندية التونسية والعربية مثل الترجي والنجم الساحلي والصفاقسي، وأيضا الوداد المغربي والرجاء ومولودية الجزائر وكذلك منتخبي تونس وليبيا.