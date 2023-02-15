قائمة بيراميدز - قلب دفاع وحيد.. وغياب الثلاثي المحترف أمام إنبي

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لـ بيراميدز، عن قائمة فريقه لمواجهة إنبي في الجولة 18 للدوري المصري.

وشهدت القائمة غياب المدافع أسامة جلال لتراكم البطاقات الصفراء، فيما يبتعد محمد الشيبي ووليد الكرتي وفخر الدين بن يوسف للإصابة.

فيما يتواجد أحمد سامي كقلب دفاع وحيد في القائمة مع إمكانية ظهور أحمد توفيق وعبد الله مجدي في هذا المركز.

قائمة بيراميدز:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

الدفاع: أحمد سامي - أحمد توفيق - أحمد فتحي - عبد الله مجدي - محمد حمدي - كريم حافظ

الوسط: بلاتي توريه - محمود عبد العاطي - محمود صابر - محمد صادق - هشام محمد - إسلام عيسى - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - رمضان صبحي

الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 34 نقطة من 17 مباراة خاضها، بفارق 3 نقاط عن الأهلي المتصدر الذي خاض 15 مباراة.