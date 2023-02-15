لو باريزيان: اجتماع بين بويلي والخليفي لمنافشة انضمام نيمار إلى تشيلسي

ناقش تود بويلي مالك نادي تشيلسي مع ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان إمكانية ضم نيمار إلى الفريق الإنجليزي في الصيف المقبل.

ويرتبط البرازيلي نيمار بتعاقد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2025.

وكشفت صحيفة لو باريزيان الفرنسية عن اجتماع قد تم أمس الثلاثاء بين بويلي والخليفي في باريس لمناقشة مصير نيمار.

وناقش مالك تشيلسي الشروط المطلوبة من باريس للاستغناء عن خدمات نيمار.

وشارك نيمار في خسارة باريس سان جيرمان على ملعبه أمام بايرن ميونيخ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز الفريق البافاري بهدف دون مقابل في مباراة الذهاب.

وكان نيمار قد انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 بعد دفع الشرط الجزائي لصالح برشلونة.

وانتقل نيمار إلى الدوريات الأوروبية في صيف 2013 قادما من سانتوس البرازيلي إلى برشلونة الإسباني واستمر لمدة أربع سنوات.

وخاض نيمار 28 مباراة هذا الموسم مع فريق العاصمة الفرنسية ونجح في تسجيل 17 هدفا وصناعة 16 آخرين.

ولعب نيمار مع باريس سان جيرمان في 172 مباراة بمختلف المسابقات ونجح في تسجيل 117 هدفا وصنع 76.

بينما سبق للاعب البرازيلي خوض 186 مع برشلونة ونجح وقتها في تسجيل 105 هدفا وصنع 76 آخرين.