لو باريزيان: اجتماع بين بويلي والخليفي لمنافشة انضمام نيمار إلى تشيلسي

الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 20:12

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان

ناقش تود بويلي مالك نادي تشيلسي مع ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان إمكانية ضم نيمار إلى الفريق الإنجليزي في الصيف المقبل.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان
تشيلسي

ويرتبط البرازيلي نيمار بتعاقد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2025.

وكشفت صحيفة لو باريزيان الفرنسية عن اجتماع قد تم أمس الثلاثاء بين بويلي والخليفي في باريس لمناقشة مصير نيمار.

أخبار متعلقة:
تليجراف: تشيلسي يرفض الاستسلام في صفقة بيلينجهام لحظة الحقيقة - تشيلسي يواجه الخطر في ألمانيا.. ودورتموند لمواصلة الاستفاقة مؤتمر مدرب دورتموند: من الصعب تحليل تشيلسي مع كل هذه الصفقات.. لا أعرف من سيلعب الثالث على التوالي.. تشيلسي يتعادل مع وست هام ويواصل التعثر

وناقش مالك تشيلسي الشروط المطلوبة من باريس للاستغناء عن خدمات نيمار.

وشارك نيمار في خسارة باريس سان جيرمان على ملعبه أمام بايرن ميونيخ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز الفريق البافاري بهدف دون مقابل في مباراة الذهاب.

وكان نيمار قد انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 بعد دفع الشرط الجزائي لصالح برشلونة.

وانتقل نيمار إلى الدوريات الأوروبية في صيف 2013 قادما من سانتوس البرازيلي إلى برشلونة الإسباني واستمر لمدة أربع سنوات.

وخاض نيمار 28 مباراة هذا الموسم مع فريق العاصمة الفرنسية ونجح في تسجيل 17 هدفا وصناعة 16 آخرين.

ولعب نيمار مع باريس سان جيرمان في 172 مباراة بمختلف المسابقات ونجح في تسجيل 117 هدفا وصنع 76.

بينما سبق للاعب البرازيلي خوض 186 مع برشلونة ونجح وقتها في تسجيل 105 هدفا وصنع 76 آخرين.

نيمار تشيلسي باريس سان جيرمان
نرشح لكم
ليكيب: بعد اجتماع الإدارة مع والده.. ميسي لم يوافق على مقترح تمديد تعاقده مع سان جيرمان تقرير تركي: الكعبي يرفض عرضا قطريا من أجل مزاملة تريزيجيه تليجراف: تشيلسي يرفض الاستسلام في صفقة بيلينجهام وكيل كفاراستخيليا: لن يلعب في أي فريق إيطالي آخر غير نابولي زميل صلاح السابق ينضم إلى تريزيجيه في طرابزون تركي آل الشيخ ينفي تدخله في مفاوضات الهلال لضم ميسي ديلي ميل: رابطة الدوري تمنع توتنام من إعادة حارس إنجلترا السابق من الاعتزال كيكر: المفاوضات متوقفة بالكامل بين مرموش وفولفسبورج.. ودورتموند في الصورة
أخر الأخبار
ليكيب: بعد اجتماع الإدارة مع والده.. ميسي لم يوافق على مقترح تمديد تعاقده مع سان جيرمان 25 دقيقة | ميركاتو
الفارق بينهما 25 عاما.. إبراهيموفيتش يتدرب مع نجله في ميلان 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب نانت: يوفنتوس الأوفر حظا أمامنا.. ودائما ما نعتمد على مصطفى محمد 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر دوري الأبطال – دورتموند (0)- (0) تشيلسي.. كلوب بروج (0) - (1) بنفيكا ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر لوك شو: اختبار برشلونة سيظهر لنا أين نحن.. وأرغب في رد الدين لتين هاج ساعة | الكرة الأوروبية
منافس الزمالك.. الترجي يحجز مقعدا في ثمن نهائي كأس تونس ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (3) (0) إلتشي.. بنزيمة يهدر ساعة | الدوري الإسباني
التشكيل - جونكالو راموس يقود بنفيكا.. وجوتجلا احتياطي مع كلوب بروج 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال 2 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 3 خبر في الجول - أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. والقرار الأقرب بخصوص فيريرا 4 انتهت مونديال للأندية – الأهلي (2)-(4) فلامنجو.. الأحمر رابع العالم