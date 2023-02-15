تشكيل ريال مدريد - رودريجو يعوض فينيسيوس.. ومودريتش احتياطي أمام إلتشي

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة إلتشي في الجولة 21 للدوري الإسباني.

وشهد التشكيل الدفع بـ رودريجو كجناح أيسر لتعويض غياب فينيسيوس جونيور الموقوف.

كما يبدأ ماركو أسينسيو في الجناح الأيمن، مع دخول فيدي فالفيردي لوسط الملعب، وبقاء لوكا مودريتش وأوريليان تشواميني على مقاعد البدلاء.

كما يظهر ديفيد ألابا كظهير أيسر، ويعوض إدواردو كامافينجا لمركزه الأصلي في وسط الملعب.

ويسعى ريال مدريد للفوز وتقليص الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 8 نقاط مرة أخرى.

ويعود ريال مدريد للمنافسات المحلية بعد تتويجه بكأس العالم للأندية 2022 على حساب الهلال السعودي.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: أندري لونين

الدفاع: داني كارباخال - إيدير ميليتاو - ناتشو فيرنانديز - ديفيد ألابا

الوسط: فيدي فالفيردي - إدواردو كامافينجا - داني سيبايوس

الهجوم: ماركو أسينسيو - كريم بنزيمة - رودريجو

دكة البدلاء: لويس لوبيز - لوكاس كانيزاريس - أنطونيو روديجر - خيسوس فاييخو - ألفارو أودريوزولا - لوكاس فاسكيز - أوريليان تشواميني - لوكا مودريتش - سيرخيو أريباس - ماريانو دياز