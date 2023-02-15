مبابي: لم يكن ينبغي لي المشاركة ضد بايرن.. لست لائقا

الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 19:56

كتب : FilGoal

كيليان مبابي

كشف كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان عن أنه لم يكن ينبغي له المشاركة ضد بايرن ميونيخ في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالأمس.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وفاز بايرن على مضيفه سان جيرمان في ملعب حديقة الأمراء بهدف دون رد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

واكتفى مبابي بالمشاركة في المباراة لـ30 دقيقة في ظل معاناته من الإصابة وسجل هدفين لكن تم إلغائهما بداعي التسلل.

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ونقلت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية تصريحات للاعب الفرنسي قال فيها: "لم أكن لائقا بنسبة 100% لكنني شعرت أنني بحالة جيدة لمحاولة مساعدة زملائي واللعب قليلا".

وأكمل "من الأساس لم يكن من المفترض أن ألعب".

وأردف "حاولت تقديم كل شيء حتى لا أشعر بأي ندم، كنت أرغب في لعب تلك المباراة كاملة".

وواصل مبابي "هذه هي المباريات التي نعمل من أجلها، مشاهدة المباراة من مقاعد البدلاء كانت صعبة للغاية".

وتابع "لعبت لـ30 دقيقة وقدمت كل ما لدي وسأحاول التعافي لأكون فعالا قدر الإمكان".

ويحل سان جيرمان ضيفا على بايرن في ملعب أليانز آرينا في الثامن من شهر مارس المقبل.

بايرن ميونيخ سان جيرمان دوري أبطال أوروبا مبابي
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