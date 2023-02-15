خبر في الجول - الأهلي يوافق على المشاركة في البطولة العربية

الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 19:50

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

وافق النادي الأهلي على المشاركة في النسخة المقبلة للبطولة العربية.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد العربي لكرة القدم وكّل هاني أبو ريدة بالتواصل مع محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وتمت المفاوضات في الـ 24 ساعة الأخيرة وانتهت على موافقة الأهلي وترحيبه بالمشاركة في البطولة.

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وستكون الخطوة المقبلة خاصة بالتنسيق بين الاتحادين العربي والمصري لمشاركة الأهلي.

ويعمل الاتحاد العربي على مشاركة الأهلي بشكل استثنائي لزيادة قوة البطولة.

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم في وقت تغيير اسم البطولة العربية للأندية في نسختها المقبلة لتكون تحت اسم كأس الملك سلمان للأندية على نسخة 2023.

وكشف FilGoal.com في وقتٍ سابق عن تفاصيل النظام الجديد للبطولة العربية.

نظام البطولة:

عدد المشاركين: 37 فريقا

الدور التمهيدي

تصفيات بين أبطال دوريات بلدان (جيبوتي – جُزر القُمر – الصومال – اليمن) بنظام خروج المغلوب ثم يتأهل البطل إلى الدور الأول

الدور الأول

-يُرشح كل اتحاد فريق واحد للمشاركة بشرط أن يكون بين أول 4 فرق من بطولة الدوري المحلي لموسم 2021/2022.

-المتأهل عن الدور التمهيدي

-11 فريقا من آسيا

-7 فرق من إفريقيا

-5 فرق (مشاركة)

-يكون المجموع 24 فريقا يلعبوا بنظام الذهاب والإياب ليتأهل 12 فريقا للدور الثاني

-لا يلتقي فريقان من نفس البلد في هذا الدور

الدور الثاني

تقام المباريات بنظام خروج المغلوب بين الـ12 فريقا، ليتأهل 6 فرق إلى النهائيات.

النهائيات

ستكون النهائيات بنظام البطولة المجمعة من 4 مجموعات، وستقام في السعودية بمدن الطائف، وأبها، والباحة.

-عدد 6 أندية تتأهل من الدور الثاني

-يضاف لها 4 أندية بالتأهل المباشر (باختيار اللجنة المنظمة)

-يضاف لها عدد 6 أندية تتأهل حسب تصنيف اتحاداتها في فيفا لشهر ديسمبر 2022

*بطل الدوري المغربي لموسم 21-22

*بطل الدوري التونسي لموسم 21-22

*بطل الدوري المصري لموسم 21-22

*بطل الدوري الجزائري لموسم 21-22

*بطل الدوري السعودي لموسم 21-22

*بطل الدوري القطري لموسم 21-22

-تقام بطريقة التجمع 16 ناد تقسم على 4 مجموعات بالقرعة.

-يشارك في كل مجموعة أربعة أندية وتلعب بطريقة الدوري من مرة واحدة.

-يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور ربع النهائي

-وتقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي بطريقة خروج المغلوب.

البرنامج الزمني للمباريات

الدور التمهيدي: من 1 إلى 5 مارس

الدور الأول: من 13 إلى 15 مارس، من 3 إلى 5 إبريل، ومن 10 إلى 12 إبريل

الدور الثاني: من 8 إلى 10 مايو، ومن 29 مايو إلى 7 يونيو

النهائيات (في المملكة العربية السعودية): من 20 يوليو إلى 5 أغسطس

-جوائز الأندية المشاركة

المركز الأول: 6 مليون دولار

المركز الثاني: 2.5 مليون دولار

نصف النهائي: 200 ألف دولار

ربع النهائي: 150 ألف دولار

دور المجموعات النهائي: 100 ألف دولار

دور المجموعات: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه

الدورين الأول والثاني: النادي المستضيف يحصل على عوائد التذاكر

الدورين الأول والثاني: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه

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