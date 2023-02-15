وفاة الملاكم رامز حسام متأثرا بإصابته في ختام بطولة الجمهورية

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية عن وفاة حسام رامز لاعب فريق اتحاد الشرطة للملاكمة متأثرا بإصابته خلال منافسات بطولة الجمهورية للشباب والتي أقيمت في طنطا.

وتعرض حسام رامز للإصابة في نهائي بطولة الجمهورية للشباب والذي أقيم يوم 9 فبراير الماضي ولم تستكمل المباراة لعدم التكافؤ بعد إصابة في الرأس.

ومن جانبها أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية في بيان رسمي اليوم الأربعاء: "ينعي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب بخالص العزاء والمواساة وفاة الملاكم رامز حسام الذي توفي متأثرا بإصابة تعرض لها في ختام بطولة الجمهورية للشباب للملاكمة والتي أقيمت في مدينة طنطا".

وأضاف البيان "يعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة اللاعب وأسرة الملاكمة المصرية والاتحاد المصري للملاكمة برئاسة عبد العزيز غنيم".

وتابع "ويتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بصادق المواساة لأسرة اللاعب رامز حسام داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".

بينما من جانبه أعلن الاتحاد المصري للملاكمة بيانا رسميا أمس الثلاثاء لتوضيح معلومات خاصة بشأن الحالة الصحية للاعب والذي توفي اليوم الأربعاء.

وجاء بيان الاتحاد المصري للملاكمة كالآتي:

"يتقدم الاتحاد المصري للملاكمة برئاسة محمد عبد العزيز غنيم بالمعلومات الخاصة بالحالة الصحية للملاكم رامز حسام وزن 75 كجم - لاعب اتحاد الشرطة الرياضي - والذي يرقد في العناية المركزة بالمستشفى الجامعي بطنطا".

"نظام الاتحاد المصري للملاكمة بطولة الجمهورية مواليد 2006 خلال الفترة من 4 إلى 9 فبراير الجاري وتم تطبيق القواعد الخاصة بالاتحاد الدولي للملاكمة في تنظيم هذه البطولة، وتم تخصيص عدد 4 أطباء من مختلف التخصصات للإشراف على فعاليات البطولة".

"شارك رامز حسام في وزن 75 كجم حتى وصل إلى نهائي وزنه بعد خوضه منافسات دور الـ16 وربع النهائي وقبل النهائي ولم تظهر عليه أي أعراض صحية خلال خوضه لتلك المباريات، حيث تم الكشف على جميع اللاعبين قبل كل مباراة".

"في الدور النهائي، تم الكشف الطبي الظاهري على جميع المشاركين ولم تظهر عليهم أي أعراض أو إصابات علما بأنه لا يتم السماح بمشاركة أي ملاكم في بطولة محلية إلا بعد الحصول على شهادة طبية من طبيب النادي أو الهيئة تفيد بأنه لائقا طبيا لخوض هذه البطولة".

"وشارك اللاعب في المباراة ولم تستكمل لعدم التكافؤ في الجولة الأولى ونزل اللاعب من الحلقة وهو سليم تماما وذهب إلى غرفة تغير الملابس ثم بعدها بساعة شعر بآلام في الرأس وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى الجامعي على بعد 5 دقائق نظرا لإمكانياتها الحديثة في التعامل مع مثل هذه الحالات، وبعد إجراء الإشاعات اللازمة أوصى فريق الأطباء بعمل جراحة لوقف النزيف".

"ورد إلينا يوم الإثنين 13 فبراير بريد إلكتروني من الاتحاد الدولي للملاكمة يفيد بوصول فيليباتوس طبيب متخصص في هذه الحالات من الاتحاد الدولي وتم مصاحبته فورا من المطار إلى المستشفى وأوضح سيادته أن جميع الإجراءات التي تمت علاجيا كانت على أعلى مستوى وأن هذا النزيف من خلال تراكمات قديمة وليست من مباراة ملاكمة".

"علما بأننا منذ اليوم الأول من الإصابة على تواصل تام مع الفريق الطبي في المستشفى الجامعي ساعة بساعة للوقوف على آخر التطورات الصحية للاعب، وقد تم التعامل مع الحالة بطريقة سليمة ولكن هذه الإصابة متراكمة منذ سنوات كما قال الأطباء".