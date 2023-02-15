7 غيابات لـ مانشستر يونايتد أمام برشلونة

يغيب عن مانشستر يونايتد سبعة لاعبين في رحلته إلى إسبانيا لملاقاة برشلونة في ذهاب دور خروج المغلوب من الدوري الأوروبي.

وبداية الغيابات كانت مع ليساندرو مارتينيز للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء خلال دور المجموعات.

أما الوافد الجديد على الفريق مارسيل سابيتزر فيغيب للإيقاف كذلك بسبب تراكم البطاقات الصفراء عليه خلال تواجده مع بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا في النصف الأول من الموسم.

وشهدت القائمة المسافرة إلى برشلونة غياب كل من أنتوني مارسيال وسكوت مكتوميناي وأنتوني للإصابة.

فيما يغيب عن يونايتد منذ فترة لاعبيه كريستيان إريكسن للإصابة واحتمالية عودته للملاعب ستكون في شهر أبريل المقبل.

أما دوني فان دي بيك فقد انتهى موسمه لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

لكن الشيء الجيد بالنسبة ليونايتد هو استعادته لخدمات لاعبه كاسيميرو بعد غيابه عن مباراتي ليدز يونايتد الأخيرتين في الدوري الإنجليزي بسبب طرده ضد كريستال بالاس وإيقافه لثلاث مباريات.

لكن بعد ذلك سيغيب كاسيميرو عن مواجهة ليستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي.

وجاءت قائمة يونايتد المسافرة إلى برشلونة والتي ضمت 22 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا- توم هيتون- جاك بوتلاند

في الدفاع: فيكتور ليندلوف- هاري ماجواير- تايريل مالاسيا- رافائيل فاران- ديوجو دالوت- لوك شو- آرون وان بيساكا- براندون ويليانز

في الوسط: برونو فيرنانديز- فريد- كاسيميرو- فاكوندو بيليستيري- زيدان إقبال- كوبي ماينوو

في الهجوم: ماركوس راشفورد- جادون سانشو- فوت فيجورست- أنتوني إيلانجا- أليخاندرو جارناتشو