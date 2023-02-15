بمشاركة أوباما.. الحزم يتصدر دوري الدرجة الأولى السعودي

تصدر الحزم ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بالدوري السعودي.

وفاز الحزم على القيصومة بنتيجة 3-0 ضمن الجولة 21 من منافسات دوري يلو (الدرجة الثانية السعودي).

وشارك يوسف إبراهيم "أوباما" في مباراة الحزم والقيصومة حتى الدقيقة 67.

وسجل جويل تاجو وعبد الهادي الحراجين وفرانسيس كان أهداف الحزم في شباك القيصومة.

وساهم أوباما في كرة الهدفغ الثاني بعدما قام بـ"التمويه" على الكرة قبل وصولها إلى عبد الهادي الحراجين الذي سددها في الشباك.

وارتقى الحزم للصدارة برصيد 43 نقطة بعد 21 مباراة بالتساوي مع أهلي جدة الذي انتصر على العروبة ووصل لنفس الرصيد.

ويلعب أوباما ضمن صفوف الحزم معارا من نادي الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري مع وجود بند بأحقية الشراء.

وكان أوباما قد سجل في ظهوره الأول هدفين وصنع آخر في الفوز على جدة بنتيجة 3-1.

يذكر أن رباعي صدارة الترتيب يتأهلون مباشرة للموسم المقبل من الدوري السعودي.

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