للمرة الأولى.. ياسر الشهراني يظهر في تدريبات الهلال منذ إصابته أمام الأرجنتين

الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 19:02

كتب : FilGoal

ياسر الشهراني - السعودية - الأرجنتين

المنتخب السعودي ياسر الشهراني
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