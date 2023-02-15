كروس: سأعتزل هنا.. وأميل لقرار معين بشأن مستقبلي

الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 18:54

كتب : FilGoal

توني كروس - ريال مدريد

زاد توني كروس لاعب ريال مدريد، الغموض بشأن مستقبله في الملاعب الكروية.

توني كروس

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

عقد كروس ينتهي في يونيو المقبل، وليس واضحًا حتى اللحظة إن كان لاعب الوسط الألماني يعيش أشهره الأخيرة في عالم الاحتراف أم لا.

وصرّح كروس عبر بودكاست يديره شقيقه فيليكس: "سأعتزل هنا، ولكن لا أعرف متى سيحدث ذلك".

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وأضاف: "ليس هناك أي نوع من أنواع الضغط من جانب النادي".

وأتم: "لم أتخذ قرارًا نهائيًا حتى الآن، فقط أميل لقرار معين".

كروس (33 عامًا) يفاضل حتى اللحظة بين الاعتزال بنهاية الموسم، أو التجديد لموسم إضافي.

وصرّح كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد مؤخرًا: "لا يمكنني قول ما سيحدث، لم يخبرني بأي شيء، لكن متفائل أنه سيجدد، إنه مجرد إحساس".

بينما صرّح كروس بعد نهائي كأس العالم للأندية: "لم أتخذ قرارًا حتى الآن".

وأضاف الألماني: "لا أزال أفكر فيما سأفعله الموسم المقبل، وعلى تواصل دائم بالنادي".

وتابع لاعب بايرن ميونيخ السابق: "خبرتي تخبرني أنه من الأفضل الحديث عن تلك الأشياء داخل النادي، لو جاء قرار رسمي فستعرفون به".

وأشار: "هناك الكثير من العوامل التي تتحكم في القرار، يجب أن نتحلى بالصراحة مع أنفسنا، لن أتأخر في اتخاذ القرار، ولكن حتى اللحظة لم أقرر".

وأوضح: "نشعر بالهدوء لأن الطرفين لن يرتكبا أي حماقات، أنا هادئ للغاية".

ويتواجد كروس في ريال مدريد منذ صيف 2014 بعد انضمامه قادمًا من بايرن ميونيخ مقابل 25 مليون يورو.

وخاض كروس 395 مباراة مع ريال مدريد، سجل خلالها 27 هدفا وصنع 87.

وفاز كروس بالدوري الإسباني 3 مرات، وبدوري أبطال أوروبا 5 مرات، وبكأس السوبر الإسباني 3 مرات، وبكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وبكأس العالم للأندية 5 مرات رفقة ريال مدريد.

ويعتبر كروس أكثر لاعب أوروبي خوضًا للمباريات في تاريخ كأس العالم للأندية، كما يمتلك الرقم القياسي في عدد التتويجات، إذ فاز باللقب سابقًا مع بايرن ميونيخ.

توني كروس كروس ريال مدريد
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