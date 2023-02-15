الاتحاد الأوروبي والإنجليزي والإسباني يكشفون لـ في الجول سبب إقامة مباريات محلية أثناء دوري الأبطال

أرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ريال مدريد أمام إلتشي في الإسباني، كل ذلك وقت إقامة مباريات دوري أبطال أوروبا والأوروبي والمؤتمر الأوروبي، كيف يحدث ذلك؟

تتضمن قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مذكرة تفاهم تمنع إقامة مباريات محلية سواء الدوري أو الكأس في وقت إقامة مباريات قارية.

لكن لماذا يحدث ذلك حاليا؟

أجاب مصدر من المركز الإعلامي للاتحاد الأوروبي لـFilGoal.com قائلا: "التقويم ومواعيد المباريات في هذا الموسم تحديدًا محددة وصعبة، حيث تعطل الموسم بسبب بطولة كأس العالم 2022".

وواصل "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على علم بإقامة مباراة أرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز بالتزامن مع إقامة مباراة في بطولة أوروبية في نفس الوقت، وبالتالي فهي تصطدم مباشرة بمباريات الاتحاد الأوروبي".

وواصل "نحن على اتصال منتظم مع جميع الاتحادات الوطنية، وكذلك مع الاتحادات المحلية ذات الصلة، لمحاولة تجنب حدوث هذه الاشتباكات قدر الإمكان، وكذلك لمراقبة أي حالات من هذا القبيل والمتابعة مع الأطراف المعنية".

فيما تحدث مصدر من رابطة الدوري الإنجليزي لـFilGoal.com قائلا: "لا تنسى أن مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي كان من المقرر أن تقام في أكتوبر 2022 وتم تأجيلها من أجل السماح لنادي أرسنال بخوض مباراته ضد أيندهوفن الهولندي في الدوري الأوروبي".

تلك الحالة ليست الأولى إذ انه بعد تفشي فيروس كورونا وتأجيل الموسم وحدوث خلل في جدول المباريات سمح الاتحاد الأوروبي سابقا بإقامة مباريات محلية وقت خوض منافسات قارية.

أما فيما يتعلق بمباراة ريال مدريد وإلتشي فتحدث مصدر من رابطة الدوري الإسباني لـFilGoal.com قائلا: "يواجه ريال مدريد الآن فترة ممتدة من الموسم والتقويم مليئة بالمباريات في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا وكأس العالم للأندية".

وأردف "لهذا السبب، كان لا بد من تعديل بعض المواعيد حتى يتمكنوا من خوض كل المباريات".

وأكمل "لم يتمكن ريال مدريد من خوض مباراة الجولة ال21 من الدوري الإسباني ضد إلتشي الأسبوع الماضي، لأنهم كانوا في المغرب يشاركون في بطولة كأس العالم للأندية".

وتابع المصدر تصريحاته "من ناحية أخرى، فإن مراحل خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا تقام دائمًا على مدار أربعة أسابيع، اثنان للذهاب واثنان للعودة".

وأوضح "لهذا السبب، سيلعب ريال مدريد الأربعاء هذا الأسبوع مباراة الدوري المؤجلة، بالتزامن مع أول أسبوع تقام فيه مباريات الذهاب من دور الـ16"

وأتم "وبالتالي، سيخوض ريال مدريد مباراة الذهاب من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول يوم الثلاثاء 21 فبراير، في الأسبوع الثاني من مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا".

ويقام اليوم الأربعاء مباراتين في دوري أبطال أوروبا في ذهاب دور الـ16، حيث سيواجه بروسيا دورتموند منافسه تشيلسي.

أما كلوب بروج فسوف يواجه بنفيكا.

وسيلتقي أرسنال مع مانشستر سيتي في مباراة مؤجلة من الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وسيواجه ريال مدريد منافسه إلتشي ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني.