كرة طائرة - مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في البطولة العربية

يستعد فريقا الأهلي والزمالك لخوض منافسات البطولة العربية للأندية لرجال الكرة الطائرة في نسختها الـ 41 والتي تستضيفها مصر على صالات استاد القاهرة من 20 فبراير الجاري وحتى 3 مارس.

وكان الأهلي قد توج بلقب السوبر المصري أمس الثلاثاء بعد التغلب على الزمالك بثلاثة أشواط دون مقابل في النهائي.

وأسفرت قرعة البطولة العربية للأندية لكرة الطائرة بمشاركة 16 ناديا كالتالي:

المجموعة الأولى: الأهلي القطري - اهلي طرابلس لبيبا - مصافي الشمال العراق- الصداقة فلسطين.

المجموعة الثانية: الوكرة القطري - بني ياس الاماراتي - الكويت الكويت - السويحلي ليبيا.

المجموعة الثالثة: الزمالك المصري - خيبل المهرة اليمن - القوات فلسطين - السيب عمان.

المجموعة الرابعة: الأهلي المصري - النصر البحرين -كاظمة الكويت- الميناء اليمن.

وجاء موعد مباريات الأهلي والزمالك كالآتي:

الإثنين 20 فبراير

الأهلي × النصر البحريني (4 مساء)

الزمالك × القوات الفلسطيني (8 مساء)

الثلاثاء 21 فبراير

الأهلي × كاظمة الكويتي (4 مساء)

الزمالك × خليل المهرة اليمني (6 مساء)

الخميس 23 فبراير

الأهلي × الميناء اليمني (4 مساء)

الزمالك × السيب العماني (6 مساء)

الأحد 26 فبراير: ربع النهائي

الثلاثاء 28 فبراير: نصف النهائي

الخميس 2 مارس: النهائي (6 مساء)

وكانت مصر قد استضافت نسخة 2020 من البطولة العربية لأندية رجال الكرة الطائرة.

وحصد الأهلي آخر بطولات مصر في البطولة وكان ذلك في نسخة 2020 التي أقيمت في مصر بعد الفوز وقتها على الزمالك.

ويتقاسم الأهلي والصفاقسي التونسي صدارة الأندية المتوجة بالبطولة العربية برصيد 7 ألقاب لكل منهما.

بينما سبق لفريق الزمالك التتويج باللقب مرتين آخرها عام 1993.