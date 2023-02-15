الدرجة الثانية – جمهورية شبين يخطف صدارة مجموعة بحري

الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 18:09

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

تصدر جمهورية شبين ترتيب مجموعة بحري في جدول ترتيب الدرجة الثانية.

وفاز جمهورية شبين على طنطا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 18 من المسابقة.

وسجل محمود مقلد هدف المباراة الوحيد التي أقيمت على ملعب جمهورية شبين بالمنوفية.

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وشهدت المباراة حضور سامي قمصان المدرب العام بالنادي الأهلي.

وبهذه النتيجة رفع جمهورية شبين رصيده إلى 32 نقطة في صدارة ترتيب مجموعة بحري.

فيما توقف رصيد طنطا عند 30 نقطة في المركز الرابع في المجموعة التي تشهد منافسة شديدة في مراكز الصدارة.

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في المقابل استعاد دكرنس طريق الانتصارات وفاز على نبروه بهدف دون رد.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة الأولمبي ضد المنصورة، فيما تأجلت مباراة الهلال ضد المجد السكندري.

وجاءت نتاج مباريات الجولة 18 من مجموعة بحري كالتالي:

نبروه 0-1 دكرنس

الحمام 1-0 بايونيرز

المصري بالسلوم 1-2 كفر الشيخ

بلدية المحلة 1-0 سبورتنج

جمهورية شبين 1-0 طنطا

المنصورة 1-1 الأوليمبي

بروكسي 1-1 أبو قير للأسمدة.

في المقابل انتصر الاتصالات على منتخب السويس ضمن منافسات مجموعة القاهرة.

وفاز الاتصالات على منتخب السويس بهدف دون رد سجله عبد الرحمن فؤاد.

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