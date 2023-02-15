بي إن سبورتس: الركراكي يجتمع بـ براهيم دياز لإقناعه بتمثيل المغرب

يقترب براهيم دياز لاعب ميلان، من الموافقة على تمثيل منتخب المغرب.

وذكرت شبكة "بي إن سبورتس" أن براهيم مجتمع حاليًا بـ وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب.

ويحاول الركراكي إقناع براهيم باللعب لمنتخب المغرب في الفترة المقبلة.

🟪 #أول_مصدر | | مدرب المنتخب المغربي 🇲🇦 وليد الركراكي سيلتقي اليوم بلاعب ميلان إبراهيم دياز لإقناعه بالانضمام إلى المنتخب المغربي @EnMaroc pic.twitter.com/x7De5ZFjaV — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) February 15, 2023

براهيم (23 عامًا) وُلد في مدينة مالاجا الإسبانية، ووالده عبد القادر يمتلك الجنسية المغربية.

وحاول المغرب إقناع براهيم منذ 5 سنوات وقتما كان هيرفي رينار مديرًا فنيًا لأسود الأطلس، لكن براهيم فضّل تمثيل إسبانيا.

ومثّل براهيم منتخبات شباب وناشئين إسبانيا، كما ارتدى قميص المنتخب الأول لـ لاروخا وديًا أمام ليتوانيا في 2021 وسجّل هدفًا.

وبدأ براهيم مسيرته في مالاجا، ثم انتقل إلى أكاديمية مانشستر سيتي عام 2015.

وخاض براهيم 15 مباراة مع الفريق الأول لـ سيتي سجل خلالها هدفين، ليتحرك ريال مدريد ويشتريه في يناير 2019 مقابل 17 مليون يورو.

لكن الجناح الإسباني لم ينجح في حجز مكان أساسي بالميرنجي، واكتفى بخوض 21 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع 3.

وخرج براهيم معارًا من ريال مدريد إلى ميلان في موسم 2020\2021، قبل أن يتم تجديد الإعارة لموسمين إضافيين.

وخاض براهيم 26 مباراة مع ميلان هذا الموسم، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 2.

وسجّل براهيم هدف ميلان الوحيد في فوز ميلان على توتنام هوتسبير في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

وفاز منتخب المغرب مؤخرا بالمركز الرابع في كأس العالم 2022 كأول منتخب إفريقي وعربي يحقق إنجازًا مماثلًا.