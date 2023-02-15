مؤتمر مدرب ميتيلاند: ترينكاو لاعب مميز.. أعرفه منذ فترتنا في برشلونة

شدد ألبيرت كابيّاس المدير الفني لـ ميتيلاند الدنماركي، على قوة منافسه المقبل سبورتنج لشبونة.

المصري إمام عاشور يبدأ مسيرته مع ميتيلاند بمواجهة سبورتنج في ذهاب دور الـ 32 للدوري الأوروبي مساء الخميس.

وصرّح الإسباني كابياس قبل اللقاء: "لا أعرف ما هي حظوظنا، لكني أعد أننا سننافس وسنصعّب الأمر لأقصى درجة على سبورتنج، وسنرى من سيستحق التأهل مع نهاية الذهاب والإياب".

وأضاف في المؤتمر الصحفي: "قمنا بفترة إعدادة جيدة وحاولنا اللعب مع فرق ذات مستوى عالٍ، عملنا على الاستعداد للظهور بأفضل شكل ممكن".

وتابع: "سبورتنج نادٍ صاحب تاريخ وتقاليد، إنه أحد أعظم أندية البرتغال، ويمتلك لاعبين مميزين ومدرب يعرف جيدًا ما يفعله".

وواصل: "نعرف كيف هو اللعب في البرتغال، لن تكون مهمة سهلة، سيكون هناك الكثير من الضغط ونحن سنحاول استخدام أسلحتنا".

وأشار: "كل لاعبي سبورتنج مميزون، نراهم جميعًا كلاعبين مهمين، لا أحب تسليط الضوء على لاعب بعينه من الفريق الخصم".

وأتم: "ترينكاو لاعب جيد، لدينا ذكريات من فترتي في برشلونة، أتمنى له كل التوفيق في سبورتنج".

وسبق لـ كابياس تدريب برشلونة (ب) بين أكتوبر 2021 ونوفمبر من العام نفسه، وكان قبلها مدربًا في الأكاديمية.

عاشور (24 عامًا) انضم إلى الزمالك قادمًا من غزل المحلة في صيف 2019.

وحصد عاشور مع الزمالك لقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرة.

وخاض عاشور 16 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 4.

وبات عاشور ثالث لاعب مصري ينضم للدوري الدنماركي بعد محمد زيدان وأمير عادل "ياكوبسون".

وبلغت قيمة الصفقة حوالي مليونين و750 ألف يورو.

وقال إمام عاشور في تصريحات عبر موقع ناديه: "لم يكن الأمر سهلا بالنسبة لي للانتظار طويلا للسماح لي بالتدريب مع الفريق خاصة قبل مباراة كبيرة في الدوري الأوروبي أمام سبورتنج لشبونة".

وأضاف "الآن أنا هنا أخيرا وأنا متحمس لأن أصبح جزءا من الفريق".

وواصل "النادي أرسل لي برنامجا تدريبيا لأنفذه، وعلى الرغم من أن الأمر كان محبطا بالنسبة لي لعدم قدرتي على التدرب مع باقي أعضاء الفريق إلا أنني واصلت المضي قدما وبالتالي أنا في حالة جيدة".

وأتم تصريحاته "أنا أركز مع الفريق ومع زملائي الجدد، يجب أن أعود بالنادي إلى المكان المعتاد له في جدول الدوري".

وحصل إمام عاشور على القميص رقم 10 مع فريق ميتلاند.