تليجراف: تشيلسي يرفض الاستسلام في صفقة بيلينجهام

الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 17:39

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - بوروسيا دورتموند

يرفض تشيلسي الاستسلام في صفقة التعاقد مع جود بيلينجهام لاعب بروسيا دورتوند.

بيلينجهام انضم إلى بوروسيا دورتموند في يوليو 2020 مقابل 25 مليون يورو.

وبحسب صحيفة "تلجراف" البريطانية فإن تشيسلي متمسك بحظوظه في الحصول على خدمات بيلينجهام في الصيف المقبل.

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وأوضحت التقارير أن تشيلسي سيبذل كل ما في وسعه لحسم صفقة بيلينجهام خلال الصيف المقبل رغم الصراع الشديد على ضم الإنجليزي الشاب.

وأصبح اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا ثالث قائد لبوروسيا دورتموند خلف ماركو رويس وماتس هوملز.

ويحظى بيلينجهام باهتمام شديد من ريال مدريد وليفربول إضافة إلى دخول تشيلسي سباق التعاقد معه.

في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، أصبح بيلينجهام ثالث مراهق يسجل في أربع مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا، لينضم إلى إيرلينج هالاند وكيليان مبابي.

على الرغم ارتباط بيلينجهام بعقد مع الأصفر والأسود حتى عام 2025 غير أن العديد من الأندية الأوروبية تستهدف ضمه.

ولذلك يرغب دورتموند في بيعه سريعا مقابل أعلى سعر للاستفادة منه.

وفقا لبيلد فإن إدارة دورتموند أصبحت على يقين بأن اللاعب سيرحل عن الفريق في الصيف المقبل.

ويريد دورتموند الحصول على 150 مليون يورو من أي فريق يريد الحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ19 عاما وفقا للصحيفة ذاتها.

صاحب الـ 19 عاما فقط لعب 117 مباراة في جميع المسابقات بقميص دورتموند، حيث سجل 20 هدفا وصنع 24.

تشيلسي بروسيا دورتموند جود بيلينجهام
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