لجنة الحكام الإسبانية: نتأسف لأي انتهاك محتمل لأخلاقياتنا.. سنساعد القضاء في التحقيقات

أصدرت لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بيانًا رسميًا للتعليق على الأنباء التي تخص دفع برشلونة لـ خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا نائب رئيس اللجنة السابق لمبالغ مالية.

وجاء بيان اللجنة:

بخصوص المعلومات المنشورة في الساعات القلية الماضية بخصوص خوسيه ماريا إنريكيز نيجرييرا نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية السابق:

لجنة الحكام تود توضيح أن السيد إنريكيز نيجريرا لا يشكّل جزءًا حاليًا من اللجنة منذ التغيير الذي تم بعد انتخابات الاتحاد الإسباني في 2018.

تأسف لجنة الحكام السلوكيات التي من المحتمل أن تكون قد انتهكت أخلاقيات اللجنة. لا يجوز لأي حكم نشط أو عضو في هيئات لجنة الحكام أن يتولى عملًا قد ينتج عنه تضارب في المصالح.

لجنة الحكم من جانبها ستضع في تصرف الجهات القضائية كل المعلومات المتوفرة لديها والتي قد تساعد في التحقيقات.

ماذا حدث

يحقق مكتب المدعي العام في إسبانيا في تلقي شركة مملوكة لنائب رئيس سابق للجنة الحكام في إسبانيا للحصول على المشورة أثناء وجوده في منصبه.