وكيل كفاراستخيليا: لن يلعب في أي فريق إيطالي آخر غير نابولي

كشف ماموكا جوهيلي وكيل خيفتشيا كفاراستخيليا جناح نابولي الإيطالي أن اللاعب يجذب اهتمام عديد الأندية الإيطالية.

وأشارت تقارير إلى وجود اهتمام من ريال مدريد الإسباني.

الجناح البالغ 21 عاما سجل الموسم الجاري 11 هدفا وصنع 14 خلال 23 مباراة بين الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

وقال وكيله عبر CN24: "أنا الوحيد الذي أمثل اللاعب، لا يوجد من يمثله كما يُقال".

وأضاف "هناك اهتمام من أندية عديدة، لكن كفارا يفكر فقط في الفوز بلقب الدوري الإيطالي ومباريات نابولي في دوري الأبطال".

وأكمل "هو يعتقد إنه يجلب السعادة لشعب نابولي، ويحب المدينة، ويحب الوجود بها، أخبرني أنه في إيطاليا يرى نفسه في نابولي".

وشدد "لن يلعب في أي فريق إيطالي آخر غير نابولي، يعيش هنا كأنها وطنه".

وأوضح "هناك قلق بشكل تجديد التعاقد لكن في تلك اللحظة لا توجد أي عروض مقدمة للاعب".

وأتم "لدي علاقة جيدة بإدارة نابولي وإذا حدث أي شيء جديد سنعرف ذلك".

ويتصدر نابولي ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة بفارق 15 نقطة عن أقرب منافسيه.

فيما يستعد لملاقاة إينتراخت فرانكفورت الألماني في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.