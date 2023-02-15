زميل صلاح السابق ينضم إلى تريزيجيه في طرابزون

الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 16:39

كتب : FilGoal

لازار ماركوفيتش

أعلن نادي طرابزون سبور تعاقده مع لازار ماركوفيتش قادما من غازي عنتاب.

وأشار النادي إلى أن اللاعب سينضم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

فريق غازي عنتاب هو أحد الأندية التي أعلنت انسحابها من الدوري التركي بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

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وسينضم ماركوفيتش إلى اللاعب محمود حسن تريزيجيه في طرابزون.

وسبق لماركوفيتش أن تزامل مع محمد صلاح لمدة موسم في ليفربول قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى سبورتنج لشبونة ومنه إلى الرحيل بشكل نهائي عن الفريق.

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وكان ماركوفيتش قد انتقل إلى غازي عنتاب في مطلع الموسم الحالي، وشارك مع الفريق في 22 مباراة وسجل خلالهم خمسة أهداف وصنع ثلاثة.

ويحتل طرابزون المركز السادس في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 38 نقطة.

ويستعد طرابزون لمواجهة بازل غدا الخميس في ذهاب الدور المؤهل لدور الـ 16 من دوري المؤتمر الأوروبي.

ووقع زلزال مُدمر في تركيا بقوة 7.8 على مقياس ريختر وتسبب فيما يُعتقد بوفاة 35 ألف شخص.

وتسبب الزلزال في وفاة حارس مرمى أنطاليا سبور بالإضافة إلى فقدان كريستيان أتسو لاعب هاتاي سبور والمدير الرياضي للنادي.

لازار ماركوفيتش الدوري التركي طرابزون سبور غازي عنتاب
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