مؤتمر أليجري: نانت يملك مهاجمين جيدين.. وهذا موقف بوجبا وميليك

أكد ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس غياب لاعبه بول بوجبا عن لقاء نانت في الدوري الأوروبي، مشددا على احترامه للفريق الفرنسي.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة نانت في دور الـ32 من الدوري الأوروبي يوم الخميس.

وقال أليجري في مؤتمر صحفي: "نعلم أن مواجهة نانت لن تكون سهلة، فمن الصعب مواجهة الفرق الفرنسية، نانت يقدم مستويات جيدة مؤخرا، ويملك أكثر من لاعب جيد في الخط الأمامي".

وأكمل "تلعب هذه المواجهة على مدى 180 دقيقة، وسيتعين علينا تحقيق نتيجة جيدة في إيطاليا للذهاب إلى فرنسا بأريحية أكبر".

ويقام لقاء الإياب في فرنسا الأسبوع المقبل.

وواصل أليجري "الدوري الأوروبي بطولة هامة بالنسبة لنا لأنها بوابة لدوري أبطال أوروبا، علينا أن نتخطى هذا الدور لنواصل المضي قدما".

وأتم "مواصلة اللعب في الدوري الأوروبي تمنحنا الفرصة للعب مباريات أكثر هذا الموسم. لقد وصلنا إلى نصف نهائي كأس إيطاليا، يجب أن نستمر أيضا في الدوري الأوروبي وللقيام بذلك يجب علينا احترام نانت كثيرا".

وعن موقف لاعبيه، قال "خوان كوادرادو تعافى، لم يصل لنسبة 100% من لياقته لكنه تعافى. سيتواجد ليوناردو بونوتشي في قائمة الفريق، الجميع متاح باستثناء بول بوجبا وأركاديوش ميليك وكايو جورج".

وأتم مدرب السيدة العجوز "نأمل أن يعود بوجبا في أقرب وقت ممكن. نقيم حالته يوميا".

وشارك بوجبا في تدريبات فريقه يوم الأربعاء قبل يوم من ملاقاة نانت في الدوري الأوروبي.

وتدرب بوجبا بشكل فردي قبل أن يخوض المران مع زملائه وأظهر بعض المؤشرات الإيجابية.

لكنه لن يظهر أمام زملاء مصطفى محمد بسبب عدم مشاركته لأي مباراة مع السيدة العجوز حتى الآن.

بوجبا كان قريبا من العودة منذ عدة أيام لكنه غاب عن مباراتي ساليرنيتانا وفيورنتينا بسبب إجهاد العضلات.

النجم الفرنسي كان حريصا على خوض أكثر من مباراة قبل مواجهة نانت، لكن الرياح لم تأت بما تشتهى سفن النجم الفرنسي.

ولم يظهر بوجبا في أي مباراة منذ انتقاله الصيف الماضي عقب نهاية عقده مع مانشستر يونايتد، فقد أصيب بعد أن لعب مباراة فقط في موسم الإعداد.

هذا الشهر، عاد بوجبا إلى تدريبات فريقه بعد الشفاء من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في كأس العالم 2022.

اللاعب الفرنسي خضع لجراحة في الغضروف في أوائل سبتمبر، قبل أن يتعرض لإصابة جديدة أخرت شفاءه.

المباراة الأخيرة لبوجبا كانت يوم 19 أبريل الماضي بقميص فريقه السابق مانشستر يونايتد.

وشارك بوجبا سابقا في 178 مباراة مع يوفنتوس خلال الفترة من 2012 إلى 2016، سجل خلالها 34 هدفا وصنع 40 آخرين.

مع فوزه بتسعة ألقاب محلية رفقة البيانكونيري.

وينتهي تعاقد بوجبا مع يوفنتوس في صيف 2026.