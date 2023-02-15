منتخب البرازيل يعلن مواجهة المغرب وديا

الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 15:53

كتب : FilGoal

منتخب المغرب

أعلن منتخب البرازيل اتفاقه على خوض مباراة ودية ضد المغرب خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وستقام المبارة على ملعب إن بطوطة في المغرب يوم 25 مارس المقبل.

وسيتجه منتخب المغرب إلى إسبانيا عقب مواجهة البرازيل لخوض مباراة ودية أخرى ضد بيرو.

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ملعب إبن بطوطة كان قد استضاف بطولة كأس العالم للأندية خلال الأيام الماضية والتي توج بها ريال مدريد.

وخاض فريق فلامنجو الذي حصل على المركز الثالث مباراتيه في كأس العالم للأندية على ملب إبن بطوطة.

وأشار الاتحاد البرازيلي إلى أن رامون مينيزيس مدرب منتخب البرازيل تحت 20 عاما هو من سيقود الفريق خلال مواجهة المغرب.

وقاد مينيزيس منتخب البرازيل للشباب للتتويج بكأس أمريكا الجنوبية تحت 20 عاما.

وكان الاتحاد البرازيلي قد أعلن إقالة تيتي مدرب المنتخب الأول عقب نهاية كأس العالم.

ووصل منتخب البرازيل إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 قبل أن يقصى ضد كرواتيا بركلات الترجيح.

وحقق منتخب المغرب الإنجاز العربي والإفريقي الأكبر في كأس العالم بوصوله للمباراة قبل النهائية وحصوله على المركز الرابع في البطولة.

ويتصدر منتخب البرازيل قائمة التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا"، بينما يحتل المغرب المركز الـ 11.

المنتخبان واجها بعضهما مرتين من قبل، الأولى كانت ودية في عام 1997 وانتهت بفوز البرازيل بهدفين دون مقابل.

وجمعت المباراة الثانية بين المنتخبين في كأس العالم 1998 وانتهت بفوز البرازيل بثلاثة أهداف دون مقابل.

البرازيل المغرب
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