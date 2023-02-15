بوجبا يعود لمران يوفنتوس قبل مواجهة نانت.. وشكوك حول مشاركته

الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 15:47

كتب : FilGoal

بوجبا - يوفنتوس

شارك بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس في تدريبات فريقه يوم الأربعاء قبل يوم من ملاقاة نانت في الدوري الأوروبي.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة نانت في دور الـ32 من الدوري الأوروبي يوم الخميس.

وتدرب بوجبا بشكل فردي قبل أن يخوض المران مع زملائه وأظهر بعض المؤشرات الإيجابية.

أخبار متعلقة:
من 9000 شهادة - ليفربول يوضح 8 نقاط كارثية شهدها نهائي دوري الأبطال ماذا ينتظر إمام عاشور بأيامه الأولى في أوروبا "تجربة مهينة".. ليلة مزق فيها برشلونة ضيفه مانشستر يونايتد كلوب يتحدث عن أهمية ثنائية ليفربول أمام إيفرتون بالنسبة لـ صلاح وجاكبو

لكن الشكوك تحوم حول إمكانية ظهوره أمام زملاء مصطفى محمد بسبب عدم مشاركته لأي مباراة مع السيدة العجوز حتى الآن.

فيما عاد خوان كوادرادو وليوناردو بونوتشي إلى تدريب يوفنتوس، مما سمح للمدرب ماسيميليانو أليجري بتنفس الصعداء.

أما بوجبا فكان قريبا من العودة منذ عدة أيام لكنه غاب عن مباراتي ساليرنيتانا وفيورنتينا بسبب إجهاد العضلات.

وتوقع الجهاز الطبي ليوفنتوس أن يكون بوجبا لائقًا لمباراة نانت.

النجم الفرنسي كان حريصا على خوض أكثر من مباراة قبل مواجهة نانت، لكن الرياح لم تأت بما تشتهى سفن النجم الفرنسي.

ولم يظهر بوجبا في أي مباراة منذ انتقاله الصيف الماضي عقب نهاية عقده مع مانشستر يونايتد، فقد أصيب بعد أن لعب مباراة فقط في موسم الإعداد.

هذا الشهر، عاد بوجبا إلى تدريبات فريقه بعد الشفاء من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في كأس العالم 2022.

اللاعب الفرنسي خضع لجراحة في الغضروف في أوائل سبتمبر، قبل أن يتعرض لإصابة جديدة أخرت شفاءه.

المباراة الأخيرة لبوجبا كانت يوم 19 أبريل الماضي بقميص فريقه السابق مانشستر يونايتد.

وشارك بوجبا سابقا في 178 مباراة مع يوفنتوس خلال الفترة من 2012 إلى 2016، سجل خلالها 34 هدفا وصنع 40 آخرين.

مع فوزه بتسعة ألقاب محلية رفقة البيانكونيري.

وينتهي تعاقد بوجبا مع يوفنتوس في صيف 2026.

يوفنتوس بول بوجبا الدوري الأوروبي نانت
نرشح لكم
ليكيب: بعد اجتماع الإدارة مع والده.. ميسي لم يوافق على مقترح تمديد تعاقده مع سان جيرمان الفارق بينهما 25 عاما.. إبراهيموفيتش يتدرب مع نجله في ميلان مدرب نانت: يوفنتوس الأوفر حظا أمامنا.. ودائما ما نعتمد على مصطفى محمد مباشر دوري الأبطال – دورتموند (0)- (0) تشيلسي.. كلوب بروج (0) - (1) بنفيكا مؤتمر لوك شو: اختبار برشلونة سيظهر لنا أين نحن.. وأرغب في رد الدين لتين هاج مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (3) (0) إلتشي.. بنزيمة يهدر التشكيل - جونكالو راموس يقود بنفيكا.. وجوتجلا احتياطي مع كلوب بروج مؤتمر تين هاج: أرى تأثير كرويف على برشلونة وهذه نقاط قوتهم.. ودي يونج لا يصدق
أخر الأخبار
ليكيب: بعد اجتماع الإدارة مع والده.. ميسي لم يوافق على مقترح تمديد تعاقده مع سان جيرمان 24 دقيقة | ميركاتو
الفارق بينهما 25 عاما.. إبراهيموفيتش يتدرب مع نجله في ميلان 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب نانت: يوفنتوس الأوفر حظا أمامنا.. ودائما ما نعتمد على مصطفى محمد 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر دوري الأبطال – دورتموند (0)- (0) تشيلسي.. كلوب بروج (0) - (1) بنفيكا ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر لوك شو: اختبار برشلونة سيظهر لنا أين نحن.. وأرغب في رد الدين لتين هاج ساعة | الكرة الأوروبية
منافس الزمالك.. الترجي يحجز مقعدا في ثمن نهائي كأس تونس ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (3) (0) إلتشي.. بنزيمة يهدر ساعة | الدوري الإسباني
التشكيل - جونكالو راموس يقود بنفيكا.. وجوتجلا احتياطي مع كلوب بروج ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال 2 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 3 خبر في الجول - أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. والقرار الأقرب بخصوص فيريرا 4 انتهت مونديال للأندية – الأهلي (2)-(4) فلامنجو.. الأحمر رابع العالم