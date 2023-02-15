بوجبا يعود لمران يوفنتوس قبل مواجهة نانت.. وشكوك حول مشاركته

شارك بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس في تدريبات فريقه يوم الأربعاء قبل يوم من ملاقاة نانت في الدوري الأوروبي.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة نانت في دور الـ32 من الدوري الأوروبي يوم الخميس.

وتدرب بوجبا بشكل فردي قبل أن يخوض المران مع زملائه وأظهر بعض المؤشرات الإيجابية.

لكن الشكوك تحوم حول إمكانية ظهوره أمام زملاء مصطفى محمد بسبب عدم مشاركته لأي مباراة مع السيدة العجوز حتى الآن.

فيما عاد خوان كوادرادو وليوناردو بونوتشي إلى تدريب يوفنتوس، مما سمح للمدرب ماسيميليانو أليجري بتنفس الصعداء.

أما بوجبا فكان قريبا من العودة منذ عدة أيام لكنه غاب عن مباراتي ساليرنيتانا وفيورنتينا بسبب إجهاد العضلات.

وتوقع الجهاز الطبي ليوفنتوس أن يكون بوجبا لائقًا لمباراة نانت.

النجم الفرنسي كان حريصا على خوض أكثر من مباراة قبل مواجهة نانت، لكن الرياح لم تأت بما تشتهى سفن النجم الفرنسي.

ولم يظهر بوجبا في أي مباراة منذ انتقاله الصيف الماضي عقب نهاية عقده مع مانشستر يونايتد، فقد أصيب بعد أن لعب مباراة فقط في موسم الإعداد.

هذا الشهر، عاد بوجبا إلى تدريبات فريقه بعد الشفاء من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في كأس العالم 2022.

اللاعب الفرنسي خضع لجراحة في الغضروف في أوائل سبتمبر، قبل أن يتعرض لإصابة جديدة أخرت شفاءه.

المباراة الأخيرة لبوجبا كانت يوم 19 أبريل الماضي بقميص فريقه السابق مانشستر يونايتد.

وشارك بوجبا سابقا في 178 مباراة مع يوفنتوس خلال الفترة من 2012 إلى 2016، سجل خلالها 34 هدفا وصنع 40 آخرين.

مع فوزه بتسعة ألقاب محلية رفقة البيانكونيري.

وينتهي تعاقد بوجبا مع يوفنتوس في صيف 2026.