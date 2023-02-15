أمم إفريقيا للشباب - تطبيق تقنية الفيديو من ربع النهائي

الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 14:59

كتب : FilGoal

تقنية الفيديو - كأس العالم للأندية

تقرر تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR في كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 بدءا من ربع النهائي.

وتستضيف مصر البطولة خلال الفترة من 19 فبراير الجاري، حتى 11 مارس المقبل.

كما نجح ثلاثي التحكيم المصري محمود ناجي "حكم ساحة" وسامي هلهل ويارا عاطف "حكام مساعدين" في اختبارات اللياقة البدنية استعدادا للبطولة.

أخبار متعلقة:
وليد العطار: الملاعب جاهزة لاستضافة أمم إفريقيا للشباب.. ومعسكر للحكام أمم إفريقيا للشباب - رباعي محترف يقود قائمة السنغال قائمة أمم إفريقيا للشباب – 3 محترفين في أوروبا يقودون موزمبيق بمجموعة مصر مواجهات قوية.. مواعيد مباريات مصر في بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما والقنوات الناقلة

وأنهت اللجنة الطبية برئاسة هاني الشهيدي، مراجعة الكشف الطبي على 50 حكم المشاركين في البطولة.

وتقام النسخة 23 من البطولة في مصر خلال الفترة من 19 فبراير الجاري إلى 11 مارس المقبل.

ويتأهل أول 4 منتخبات إلى كأس العالم للشباب المقرر إقامته في 20 مايو المقبل في إندونيسيا.

نظام البطولة

يشارك في هذه النسخة 12 منتخبا تم تقسيمهم على 3 مجموعات.

ويتأهل المركز الأول والثاني من كل مجموعة مع أفضل اثنين من أصحاب المركز الثالث إلى الدور ربع النهائي.

وتلعب بعد ذلك الأدوار الإقصائية وصولا إلى المباراة النهائية.

المنتخبات المشاركة والمجموعات

المجموعة الأولى: مصر - السنغال - نيجيريا - موزمبيق.

المجموعة الثانية: أوغندا - إفريقيا الوسطى - جنوب السودان - الكونغو.

المجموعة الثالثة: تونس - جامبيا - بنين - زامبيا.

african cup of nations u20 for Sale,Up To OFF 67%

مواعيد المباريات

المجموعة الأولى

19 فبراير - مصر ضد موزمبيق - 4:00 عصرا

19 فبراير - السنغال ضد نيجيريا - 7:00 مساء

22 فبراير - موزمبيق ضد السنغال - 4:00 عصرا

22 فبراير - مصر ضد نيجيريا - 7:00 مساء

25 فبراير - مصر ضد السنغال - 7:00 مساء

25 فبراير - نيجيريا ضد موزمبيق - 7:00 مساء

المجموعة الثانية

20 فبراير - أوغندا ضد إفريقيا الوسطى - 4:00 عصرا

20 فبراير - جنوب السودان ضد الكونغو - 7:00 مساء

23 فبراير - إفريقيا الوسطى ضد جنوب السودان - 4:00 عصرا

23 فبراير - أوغندا ضد الكونغو - 7:00 مساء

26 فبراير - أوغندا ضد جنوب السودان - 7:00 مساء

26 فبراير - إفريقيا الوسطى ضد الكونغو - 7:00 مساء

المجموعة الثالثة

21 فبراير - جامبيا ضد تونس - 4:00 عصرا

21 فبراير - بنين ضد زامبيا - 7:00 مساء

24 فبراير - تونس ضد بنين - 4:00 عصرا

24 فبراير - زامبيا ضد جامبيا - 7:00 مساء

27 فبراير - تونس ضد زامبيا - 7:00 مساء

27 فبراير - بنين ضد جامبيا - 7:00 مساء

وتقام مباريات ربع النهائي خلال يومي 2 و3 مارس المقبل.

وتلعب مباراتي نصف النهائي يوم 7 مارس المقبل.

وتلعب مباراة تحديد المركز الثالث يوم 10 مارس.

وأخيرا، تقام المباراة النهائية يوم 11 مارس على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة

سيتم نقل مباريات البطولة تلفزيونيا على مجموعة قنوات بي إن سبورتس.

وستذاع المباريات قبل قناة تايم سبورتس الأرضية أيضا.

الملاعب

تقام البطولة على ثلاثة ملاعب وهم استاد القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

وتُلعب مباريات الجولتين الأولى والثانية في المجموعة الأولى على استاد القاهرة.

وتقام مباريات الجولتين الأولى والثانية في المجموعة الثانية على استاد هيئة قناة السويس.

وتقام مباريات الجولتين الأولى والثانية في المجموعة الثالثة على استاد الاسكندرية.

تقنية الفيديو كأس إفريقيا للشباب
نرشح لكم
إفريقيا للشباب - بهدف مبكر.. جامبيا تضرب موعدا مع السنغال في النهائي على حساب نيجيريا إفريقيا للشباب - بمشاركة الضاوي.. السنغال إلى النهائي بثلاثية في شباك تونس أمم إفريقيا للشباب - كريستو أساسي مع تونس ضد السنغال في نصف النهائي أحمد نادر: صُدمت لعدم مشاركتي في بطولة إفريقيا للشباب.. وحدثت أزمات كثيرة للمنتخب تونس إلى نصف نهائي أمم إفريقيا للشباب بعد مباراة مجنونة أمام الكونغو النهضة مستمرة.. جامبيا تكتسح جنوب السودان وتمر إلى المربع الذهبي لأمم إفريقيا للشباب أمم إفريقيا للشباب - نيجيريا إلى نصف النهائي بهدف عكسي في طريق جنوب السودان أمم إفريقيا للشباب - بهدف شبيه ماني.. السنغال أول المتأهلين لكأس العالم تحت 20 عاما
أخر الأخبار
السهرة الرياضية – الفيلم الذي أكمل مسيرة روكي بتحقيق رقم تاريخي بشباك التذاكر 6 دقيقة | رياضات أخرى
تشكيل الأهلي - شادي حسين أساسي.. كهربا وسافيو بديلان أمام المقاولون 9 دقيقة | الدوري المصري
ضرب وبصق وسب واعتداء بكرسي على الحكم.. إيقاف أحمد الصالح مدى الحياة 22 دقيقة | الوطن العربي
كأس آسيا تحت 20 - ضربة كبرى.. أستراليا تفوز على قطر بتسعة أهداف 48 دقيقة | آسيا
فان دايك يعلق على إنجاز صلاح التاريخي ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر مجموعة الأهلي - الهلال (1) (0) القطن.. الشوط الثاني ساعة | الكرة الإفريقية
نظام غذائي خاص للاعبي الأهلي في جنوب إفريقيا والكاميرون ساعة | الكرة المصرية
تقارير: مشاركة كاسيميرو أمام بيتيس محل شك ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية 2 في الجول يكشف سبب غياب سداسي الزمالك عن قائمة مواجهة بيراميدز 3 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 4 تغريم وغياب جماهيري.. كاف يكشف لـ في الجول العقوبات الموقعة على الهلال السوداني