بدون بوسكيتس وديمبيلي.. قائمة برشلونة لمواجهة مانشستر يونايتد

الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 14:31

كتب : FilGoal

روبيرت ليفاندوفسكي - برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة قائمة فريقه التي ستواجه مانشستر يونايتد غدا الخميس.

ويلعب الفريقان على ملعبة كامب نو في ذهاب الدور المؤهل لدور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

وشهدت القائمة غياب عثمان ديمبيلي الذي يعاني من إصابة تعرض لها خلال مواجهة جيرونا.

كما يغيب سيرخيو بوسكيتس للمباراة الثانية على التوالي بعد أن غاب عن مواجهة فياريال.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: مارك أندري تير شتيجين - إنياكي بينا - أرناو تيناس.

الدفاع: رونالد أراوخو - أندرياس كريستينسن - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - جول كوندي - إريك جارسيا - أليخاندرو بالدي.

الوسط: فرانك كيسي - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - مارك كاسادو - جافي - بابلو توري.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - فيران توريس - رافينيا - أنخيل ألاركون.

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ووصل برشلونة إلى الدوري الأوروبي بعد أن حل في المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال أوروبا خلف بايرن ميونيخ وإنتر.

وتاهل مانشستر يونايتد إلى هذا الدور بعد ان حصل على المركز الثاني في مجموعته بالدوري الأوروبي خلف ريال سوسيداد الذي تصدر وتأهل مباشرة إلى دور الـ 16.

برشلونة مانشستر يونايتد الدوري الأوروبي
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