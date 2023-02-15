مؤتمر تشافي: تين هاج غيّر وجه مانشستر يونايتد.. والصعود سيُحسم في أولد ترافورد

الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 14:29

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز

شدد الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة على أن تين هاج غيّر كثيرا من شكل مانشستر يونايتد، مشيرا إلى أن المواجهة ستحسم في أولد ترافورد.

ويلعب برشلونة مع مانشستر يونايتد غدا الخميس على ملعب كامب نو في ذهاب دور الـ32 مكرر من الدوري الأوروبي.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي عن المواجهة: "ستكون مباراة رائعة، وصل الفريقان لها في أفضل لحظة في الموسم. لقد غير تين هاج وجه الفريق. كان الأمر صعبا بالنسبة لهم لكنهم يقومون بعمل رائع".

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وأضاف "لقد فعلوا الكثير من الأشياء وهذا يمكن أن يصعب مهمتنا، أتوقع مباراة تتسم بالكثير من الحدة. إنها أوروبا ونريد أن نظهر أنه يمكننا التنافس ضد منافس أوروبي رفيع المستوى. إنهم في لحظة غير عادية، إذا رأيتهم في بداية الموسم ثم الآن فستعرف الفارق. لقد مر وقت طويل منذ أن كان مانشستر بهذا الشكل، المستوى عال في الفريقين".

وتابع عن الضغوط "نحن لا نشعر بذلك، هذا هو برشلونة والتحديات موجودة كل أسبوع. سنحاول أخذ الأمر بأفضل طريقة ممكنة مع الدافع والرغبة. الأجواء جيدة لأننا نرى الناس متحمسون. نشعر بالرغبة للذهاب بعيدافي هذه المنافسة لكننا لا نشعر بضغط إضافي".

وعن راشفورد، قال: "نحن لا ننظر إلى لاعب واحد فقط. لقد قمنا بتحليل ما يفعلونه في الهجوم والدفاع. لديهم قدرة على التحول السريع للغايةبين الدفاع والهجوم ونحتاج إلى أشخاص يمكنهم تصحيح ذلك. إنه أحد أخطر المهاجمين في أوروبا، سريع ولديه القدرة للمراوغة وعلينا أن نشاهده كثيرا".

واستطرد "مانشستر يونايتد ناد عظيم، ليسوا في أفضل لحظة في تاريخهم لكن هناك لاعبون يمرون بلحظة رائعة. في الأسابيع الأخيرة كانوا جيدين وسيكون من الصعب جدا الفوز بالمباراة".

وأردف عن حقيقة كون برشلونة الطرف الأوفر حظا "سيتم تحديد الكثير في أولد ترافورد. أرى مباريات متقاربة للغاية، المؤسف أننا لن نلعب مباراة الإياب على أرضنا. لا أعتقد أننا المرشحون. هناك فرق جيدة جدا في هذه المسابقة وهي منافسة صعبة للغاية".

وواصل "نحن لسنا في دوري الأبطال الآن ولا داعي للتفكير في ذلك بعد الآن، برشلونة يدخل اختبارا في كل مباراة لأنه دائما هناك الكثير من المتطلبات".

وأكمل عن دي يونج "لقد كان واضحا جدا معي، أراد البقاء في برشلونة وأنا سعيد جدا معه وهو في لحظة رائعة. يقضي وقتا ممتعا على أرض الملعب وهذا هو الشيء الأكثر أهمية".

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة وبفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي لعب مبارة أقل.

على الجانب الآخر، يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثالث للدوري برصيد 46 نقطة.

ولعب برشلونة مع مانشستر يونايتد 13 مباراة من قبل، انتهت ست منها بفوز الفريق الإسباني مقابل ثلاث للإنجليزي، وسيطر التعادل على أربع مواجهات.

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