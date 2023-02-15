هالير يتحدث عن كواليس إصابته بالسرطان وفترة علاجه

كشف سيباستيان هالير لاعب بروسيا دورتموند كواليس الفترة التي عانى فيها من الإصابة بمرض السرطان.

سيباستيان هالر النادي : بوروسيا دورتموند بوروسيا دورتموند

وأجرى هالير حوارا مطولا مع بي بي سي تحدث خلالها عن تفاصيل إصابته بالمرض ولحظة استقابله له وما تعمله خلال تلك الفترة.

وقال هالير في الحوار "في اليوم الأول لم أكن أعرف أنني مصاب بالسرطان كنت اعتقد أنه مجرد ورم وأنا لست متخصصا لذلك لم أكن أعرف معنى الأمر بالتحديد لذلك سألت طبيب وهو من أخبرني".

واستمر "بالطبع أن تدرك أن شيء خطير قد حدث وأن الكثير من الأشياء ممكن أن تتغير لكن الطبب ساعدني على ألا أخاف وأخبرني إنني استطيع الشفاء وأخذت كل كلماته أكمر مسلم به".

وواصل "لم يكن هناك متسع من الوقت لأكون عاطفي وكان علي أن أكون مباشر لذلك أخبرت زوجتي وكان يجب أن يكون الأمر سريعا لأتمكن من علاجه، ولسوء الحظ في هذا الموقف عندما تكون متزوجا تحتاج إلى مشاركة كل شيء لا يمكنك تجنب أجزاء قليلة من المشكلة".

وتحدث هالير عن الصور التي انتشرت على الإنترنت أثناء فترة علاجه قائلا: "تلك الصور أثرت علي، إذا كنت وحيدا مع زوجتي فقط كان الأمر ليكون مختلفا ولكن عندما يكون لديك أطفال لا يوجد وقت للتفكير لأنهم بحاجة إليك ومهما يحدث يجب أن تظهر لهم أن كل شيء بخير".

وأكمل "بالنسبة لعائلتي لقد شاهدوا وجهي وهو يتغير وكان هذا هو أصعب جزء تعاملت معه لأنه يجعلك تشعر أكثر بالتوتر والضغط وأكثر حرصا على ما أقوله وعلى تصرفاتي".

وعن إصابته بالمرض مباشرة عقب توقيعه مع دورتموند قال: "كنت أفكر في أنهم تعاقدوا مع لاعب وبعد أسبوعين فقط أصبح لا يمكنه اللعب هذه صفقة سيئة ولكن بالطبع كنت أريد العودة وأرد لهم الدعم الذي أعطوني إياه وكان مهما جدا وكنت أعرف أنني سأعود لفعل ذلك لأنني كنت قويا على المستوى العقلي على الرغم من أن العملية الجراحية الثانية جعلت الأمر أصعب قليلا".

وتحدث هالير عن لحظة تسجيله لأول أهدافه بعد العودة وقال: "في تلك اللحظة لا يوجد أهم منك والجميع ينظر إليك ويصرخون وتشعر وكأنك فوق سحب".

وأضاف "أهم شيء هو عدم التفكير في أن الامر سيحدث فقط للآخرين لقد كانت واحدا منهم منذ سبعة أشهر فقط وكنت بصحة جيدة وألعب بشكل رائع وفي ظرف ثلاثة أشهر مستوى الورم الذي أصابني كان مرتفعا حقا".

وأتم "عليك أن تتحقق من حالتك الصحية باستمرار ولا يجب أن تخجل ونحن لا نفعل ذلك فقط من أجل أنفسنا ولكن من أجل أصدقائنا وعائلاتنا وجميع من حولنا وهذا الأمر يمكنه أن ينقذ العديد من الأرواح".

هالير كان قد أصيب بمرض السرطان في شهر يوليو الماضي بعد فترة قصيرة من انضمامه للفريق.

وخض اللاعب الإفواري للعلاج عن طريق جلسات الكيماوي والخضوع لأكثر من عملية جراحية.

وعاد ابن الـ28 عاما للمشاركة مع الفريق بشكل منتظم وسجل أول أهدافه بقميص دورتموند في مرمى فرايبورج.