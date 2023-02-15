سموحة يطلب نشر حديث حكم الفيديو مع نور الدين في مباراة الزمالك.. وتحفظ بخصوصه

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة خطابا من النادي إلى اتحاد الكرة بعد أحداث مباراة الزمالك الأخيرة في الجولة 18 من الدوري المصري.

وخسر سموحة أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة شهدت احتساب إبراهيم نور الدين لركلة جزاء لصالح الأبيض وعدم احتساب ركلة للأزرق رغم استدعاء حكم الفيديو له.

وجاء خطاب نادي سموحة كالتالي:

نتشرف بأن نعرض على سيادتكم ما قام به السيد /إبراهيم نور الدين حكم مباراة سموحة والزمالك يوم الاثنين ۲۰۲۳/۲/۱۳ بملعب استاد الجيش المصري ببرج العرب في الدقيقة الثانية من بدء المباراة قام مدافع الزمالك بالتدخل العنيف ضد مهاجم سموحة داخل منطقة جزاء الزمالك إلا أن الحكم أشار باستمرار اللعب فما كان من حكم ال VAR إلا أن استدعاه لإعادة النظر في قراره في اللعبة التي تستوجب احتساب ضربة جزاء لصالح نادي سموحة و إجراء ضد لاعب الزمالك ولكنه و بالرغم من عودته للفار إلا انه تغاضي عن احتسابها.

وفي الدقيقة ٢٥ من الشوط الأول احتسب الحكم إبراهيم نور الدين ضربة جزاء على نادي سموحة من وحي خياله حتى أن أل VAR استدعاه مرة أخري لكي يطلع على اللعبة و يعدل من قراره و هو ما يؤكد وجهة نظر حكام أل VAR أن اللعبة ليست ضربة جزاء ولكنه أصر على احتسابها و بعد إهدار ضربة الجزاء من لاعب الزمالك قام الحكم بإنذار اللاعب حسام حسن لاعب سموحة و قام بتهديده و باقي لاعبي سموحة بالطرد في حالة الاعتراض على قراراته.

و عليه فقد خرج لاعبي نادي سموحة عن تركيزهم و استقبل فريق سموحة 3 أهداف في اقل من 7 دقائق بعد الوقائع المذكورة أعلاه من حكم المباراة و هو ما يؤكد خروج اللاعبين عن تركيزهم بسبب المواقف التحكمية صارخة الغرابة, و التي أصبحت " تريند علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد المباراة.

أن ما تم ذكره في هذا الخطاب ليس مجرد وجهة نظر تعبر عن نادي سموحة بل هي وقائع مؤكدة و أخطاء تحكيمية كارثية اجتمع عليها جميع محللين التحكيم في القنوات التلفزيونية بل و أن جماهير الزمالك نفسها علي مواقع التواصل الاجتماعي أكدت عدم قبولها تجاوزات الحكم ضد نادي سموحة و أن سعادتها في فوز

فريقها بجدارة و ليس بالأخطاء التحكيمية. الأخطاء واردة ومقبولة و لكن تعمد ارتكاب الأخطاء و الإصرار عليها لا يمكن قبوله و قبول الإصرار علي الأخطاء يهدد نزاهة ومصداقية المسابقة, فعندما يستدعي الحكم من الفار للتراجع عن القرار و مشاهدة الفيديو من زوايا عدة إلا أنه يصر علي قراراته التي لم يجتمع معه عليها احد إلا نفسه فهذا إصرار علي الخطاء و أن عودته للفار لم يكن سوي محاولة للبحث عن تبرير لقراراته.

وعليه نرجو من سيادتكم اتخاذ ما ترونه مناسب تجاه الحكم / إبراهيم نور الدين و ذلك تأكيدا علي النزاهة الحيادية, أيضا نرجو من سيادتكم نشر التسجيل الخاص بين حكام الفار و الحكم إبراهيم نور الدين, إضافة إلى ذلك نرجو من سيادتكم عدم إسناد أي مباراة يكون نادي سموحة طرف فيها في أي مسابقة للحكم إبراهيم نور الدين حتى ينهي مسيرته التحكيمية.

ماذا حدث؟

خرج أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة وفرج عامر في تصريحات غاضبة بعد المباراة معلنين نية النادي بالتوجه بشكوى لاتحاد الكرة.

وصرّح عامر بعد المباراة: "من وجهة نظرنا كان سموحة يستحق الحصول على ركلة جزاء في بداية المباراة، ومن وجهة نظرنا أيضا فإن ركلة جزاء الزمالك غير صحيحة".

وتابع عبر قناة النهار: "هذا الأمر تسبب في فقدان ثقة للاعبين خلال أول 20 دقيقة، صاروا خائفين من الاقتراب من لاعبي الزمالك داخل منطقة الجزاء".

وشدد: "هذا لا يعني أننا لم نرتكب أخطاء أثناء المباراة، بل أثرت علينا الغيابات في خط الوسط والدفاع".

وأشار: "لا أريد الاستفاضة في تحليل الحالات التحكيمية لأن هناك خبراء أكثر خبرة مني في ذلك".

وأضاف: "في الشوط الثاني لعب سموحة أفضل وسنحت لنا 10 أو 12 فرصة لكن لم نكن موفقين".

وتابع: "كنا نتوقع احتساب 8 أو 9 دقائق وقت محتسب بدل ضائع، لكن وجدنا أن الحكم احتسب 3 دقائق فقط".

وأعلن: "سنتقدم بشكوى لاتحاد الكرة ضد التحكيم في حدود اللوائح".

ومن جانبه، قال أحمد سامي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "تواجدنا في المباراة بشكل قوي في الربع ساعة الأولى وأهدرنا كم كبير من الفرص واستغل الزمالك الأخطاء وسجل ثلاثة أهداف في 10 دقائق ولكن ركلة الجزاء التي لم تحتسب لنا أثرت على سير المباراة".

وتابع "من المفترض أن إبراهيم نور الدين هو الحكم رقم واحد في قائمة الحكام المصريين الدوليين لذلك يجب ألا تمر منه تلك التفاصيل الصغيرة، كرة القدم تعتمد على اللعب العادل ولكن اليوم لم يتوفر ذلك العامل".

واستمر "إدارة سموحة أخبرتني إنهم سيقدمون احتجاج لاتحاد الكرة وإبراهيم نور الدين لن يقود أي مباراة لنا من جديد على جميع الأصعدة حتى نهاية مسيرته في التحكيم".

وواصل "الأمر يتعلق بالحصول على حقي حتى لو هزمت في النهاية بعشرة أهداف وحتى عندما كنت أقود سيراميكا كليوباترا أرى أن هناك بعض الأندية تتعرض للظلم في الدوري".