بيكيه: لم أهنئ ميسي على تتويجه بكأس العالم

الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 13:17

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه

كشف جيرارد بيكيه لاعب برشلونة السابق عن عدم تهنئته لزميله السابق في الفريق ليونيل ميسي بعد تتويجه مع الأرجنتين بكأس العالم 2022.

جيرارد بيكيه

النادي : برشلونة

ولعب ميسي مع بيكيه كزملاء في برشلونة لسنوات قبل أن يرحل الأول في بداية الموسم الماضي إلى باريس سان جيرمان.

وقال بيكيه في حوار مع جون نيلس على تيك توك: "إذا اخترت اللاعبين المفضلين في كل مركز سيكونو إكير كاسياس وكارليس بويول وسيسك فابريجاس وليونيل ميسي".

وواصل "اخترت ميسي في الهجوم لأنه أفضل لاعب في العالم حاليا وفي التاريخ كما أنه حقق حلمه بالتتويج بكأس العالم مع الأرجنتين".

واستمر "بصراحة لم أهنئ ميسي على تتويجه بكأس العالم، الشهور الاخيرة كانت صعبة وكنت بحاجة إلى قطع الاتصال مع الجميع ولم أشاهد أي رياضة حتى لم أشاهد كأس العالم فقط المباراة النهائية وليس بكاملها".

وتابع "المنافسة بين رونالدو وميسي كانت مبهرة خلال العقد الأخير لأن ما قدماه كان خارقا ولكن سأختار ميسي لأنه حتى في سن الـ 35 لا يزال قادرا على المنافسة، هو أفضل لاعب في العالم وأثبت ذلك خلال المونديال".

وشدد "أنا وراموس كنا صديقين طوال مسيرتنا ولكن في الحقيقة الأجواء في منتخب إسبانيا لم تكن الأفضل أثناء فترة تدريب مورينيو لريال مدريد وعندما غادر عادت الأمور للهدوء وكان ذلك مفتاح التتويج بيورو 2012".

وأعلن بيكيه اعتزاله كرة القدم خلال شهر يناير الماضي بعد خوض فريقه مباراة ضد أوساسونا كانت هي الأخيرة التي شارك بها.

ليونيل ميسي سيرجيو راموس جيرارد بيكيه
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