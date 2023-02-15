لجنة المسابقات تكشف متى يتم تحديد موعد مؤجلات الدوري المصري ونهائي الكأس

تنتظر لجنة المسابقات انتهاء مشاركات الأندية المصرية الأربع في دور مجموعات البطولات الإفريقية من أجل تحديد مواعيد المؤجلات في الدوري ونهائي كأس مصر 2022.

وينافس الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، بينما ينافس بيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية.

وأعلنت لجنة المسابقات التي يشرف عليها عامر حسين عضو اتحاد الكرة نهاية مشوار الفرق الأربعة في دور المجموعات لتحديد مواعيد المؤجلات الخاصة بالدوري وباقي الجولات.

وأيضا لتحديد موعد نهائي كأس مصر والذي يجمع الأهلي وبيراميدز في نسخة 2021-2022.

وأعلنت رابطة الأندية جدول الدوري حتى نهاية الجولة 22 من المسابقة في وقت سابق، على أن تتوقف المسابقة بين 19 وحتى 30 مارس بسبب التوقف الدولي.

وأكدت الرابطة المصرية في وقت سابق إقامة مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي (2022-2023) ومباريات النسخة الثانية والجديدة من كأس الرابطة في الفترة من 13 وحتى 30 مارس، خلال الأجندة الدولية.

وتنتهي مرحلة دور المجموعات من بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية في الثاني من أبريل 2023.

يذكر أن الزمالك استهل مشواره الإفريقي بالخسارة من شباب بلوزداد الجزائري.

بينما تأجلت مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية والتي أنهى مشواره بها رابعا.

فيما تعادل فيوتشر وبيراميدز في بداية الطريق بدور المجموعات من الكونفدرالية.