راموس: علينا أن نقدم أرواحنا في مباراة الإياب

شدد سيرخيو راموس لاعب باريس سان جيرمان أن فريقه سيقدم أرواحه خلال مباراة العودة ضد بايرن ميونيخ.

وفاز بايرن ميونيخ الألماني على باريس سان جيرمان في فرنسا بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال راموس للصحفيين عقب المباراة: "في بداية المباراة كنا ننتظرهم ولكننا وجدنا المساحات في الشوط الثاني، النتيجة سيئة لأننا لم نتمكن من استغلال أفضلية دعم جماهيرنا".

واستمر "لقد افتقدنا للشخصية في الاستحواذ على الكرة وعلينا أن نتعلم وألا نكتفي بهذا تنتظرنا مباراة عودة مثيرة وعلينا أن نقدم بأرواحنا فيها".

وتابع "جميعنا نريد تحقيق الفوز لكن في كرة القدم لا يهم كيف تلعب ولكن المهم هو النتيجة، الآن علينا ان نحافظ على رباطة جأشنا وأصحاب الخبرة منا عليهم أن يحاولوا الحفاظ على الهدوء ويجب أن نغير الأمور".

وأتم "مستقبلي؟ أنا أعيش اليوم بيومه واحاول الاستمتاع بالحالة التي أواجهها ومنذ نهاية الموسم الماضي وأنا أشعر إنني بحالة جيدة وهذا ما يجعلني".

وينتهي تعاقد راموس مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.

ويقام لقاء العودة بين الفريقين في ملعب أليانز أرينا في ميونيخ يوم 8 مارس المقبل