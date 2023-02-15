جيرو: الفوز على توتنام جيد من أجل الثقة

الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 11:46

كتب : FilGoal

هدف أوليفييه جيرو أمام تورينو

يعلم أوليفييه جيرو مهاجم ميلان الإيطالي مدى صعوبة مواجهة توتنام الإنجليزي على ملعبه.

وانتصر ميلان على الفريق اللندني بنتيجة 1-0 في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال جيرو لشبكة بي إن سبورتس: "كان لقاءً جيدا، أجواء رائعة هنا في سان سيرو. نحن نعلم مدى حب النادي لهذه المسابقة، وكذلك الجماهير".

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وأضاف "كان علينا أن نبدأ مباراة الذهاب جيدا، ونضبط السرعة. كنا في وضع جيد للغاية، صلب، أعتقد أنه أمر جيد للمستقبل، من أجل الثقة، لأن شهر يناير كان صعبا".

وتابع "طمأننا أنفسنا في الشوط الأول بهذا الهدف. حتى لو تمكنا من توسيع الفارق قليلا".

وأردف "نعلم مدى صعوبة الذهاب واللعب هناك في توتنام، 50% من الطريق انتهى، ستكون مباراة صعبة للغاية لكننا في المقدمة".

فوز هو الأول لـ ميلان على توتنام في المسابقات الأوروبية بعد هزيمتين وتعادلين من قبل.

ولأول مرة يحقق الروسونيري الفوز في دور الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال منذ 2013 عندما حقق الفوز على برشلونة ذهابا بنتيجة 2-0.

وسيلتقي الفريقان مجددا في الثامن من مارس المقبل على ملعب توتنام لحسم هوية المتأهل، علما بأنه لا وجود لقاعدة الهدف خارج الأرض.

توتنام ميلان دوري أبطال أوروبا أوليفييه جيرو
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