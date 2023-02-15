ثنائي اتحاد جدة يغيب أمام الاتفاق

يدخل اتحاد جدة مباراته ضد الاتفاق بدون الثنائي عبد الرزاق حمد الله وحمدان الشمراني بسبب المرض والإصابة.

ويحل الاتحاد ضيفا على الاتفاق ضمن الجولة 17 من الدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله أصبح خارج حسابات البرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق قبل مواجهة الاتفاق بسبب تغيُّبه لليوم الثالث على التوالي عن التدريبات الجماعية.

ويغيب حمد الله عن التدريبات بسبب تعرضه إلى نزلة برد حادة.

وأوضح التقرير أن فرص حمد الله في اللحاق باللقاء والسفر مع الفريق إلى الدمام تضاءلت كثيرًا، إذ يفضل الجهاز الطبي إراحته

ومن المتوقع أن يستدعي سانتو مواطنه هيلدر كوستا، ليكون الأجنبي السابع في قائمة الفريق ضد الاتفاق.

كما يغيب حمدان الشمراني مدافع الفريق عن مباراة الاتفاق لاستمرار معاناته من إصابة العضلة الضامة.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي خاص قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول الدوري السعودي برصيد 37 نقطة مثل النصر الوصيف، بفارق 3 نقاط عن الشباب المتصدر والذي لعب مباراتين أكثر.

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